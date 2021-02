The Summer I Turned Pretty, il romanzo scritto da Jenny Han, diventa una serie tv Amazon

Il romanzo The Summer I Turned Pretty scritto da Jenny Han, già autrice di To All The Boys I'Ve Loved Before, diventa una serie tv Amazon.

Il libro The Summer I Turned Pretty scritto da Jenny Han, già autrice della storia raccontata nella trilogia di romanzi To All The Boys I've Loved Before, diventerà una serie tv.

Il progetto verrà realizzato per Amazon e la prima stagione sarà composta da otto puntate.

La scrittrice Jenny Han ha scritto il pilot dello show e sarà coinvolta come produttrice esecutiva e co-showrunner in collaborazione con Gabrielle Stanton.

Tra le pagine del libro The Summer I Turned Pretty si racconta la complicta storia d'amore che vede coinvolti una ragazza e due fratelli, seguendo inoltre il rapporto tra madri e figli, e il potere dell'amicizia al femminile. Il romanzo dà spazio anche ai primi amori, ai problemi di cuore e alla magia di un'estate perfetta.

Albert Cheng, responsabile di Amazon Studios, ha dichiarato: "Portando questo amato romanzo in vita come serie televisiva, la voce unica di Jenny permetterà al nostro pubblico globale di Prime Video di immedesimarsi, soddisfando gli spettatori che sono alla ricerca di contenuti più intelligenti, divertenti e autentici di genere young adult".

La storia del romanzo è continuata con It's Not Summer Without You e We'll Always Have Summer.