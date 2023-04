The Sandman 2: Neil Gaiman aggiorna i fan sui nuovi episodi della serie Netflix

Sembra essere ormai tutto pronto per le riprese della seconda stagione di The Sandman, adattamento di una delle opere più celebri e seminali di Neil Gaiman

Dopo i vari apprezzamenti di critica e pubblico attorno alla prima stagione, Netflix ha deciso di rinnovare The Sandman per una seconda, promettendo l'arrivo di episodi ancora più avvincenti. A fornire nuovi aggiornamenti sulla sua realizzazione ci ha pensato Neil Gaiman, autore dell'omononima opera da cui è tratta la serie.

"I copioni sono scritti e abbiamo iniziato il casting per il primo episodio che stiamo per girare a breve. Anche i nuovi set sono in fase di costruzione" ha scritto Gaiman rispondendo alla domanda di un fan su Tumblr. Le riprese dovrebbero iniziare in estate, ma Netflix non la considera una stagione 2 bensì un'espansione dell'universo di The Sandman.

The Sandman dal fumetto alla serie Netflix: le migliori controparti dei personaggi

Gli episodi della prima stagione sono stati visti per un totale di 69.5 milioni di ore durante la prima settimana di permanenza in catalogo, raddoppiando poi nella sua seconda i dati sfiorando quota 128.5 e aggiungendo ulteriori 77.2 milioni nella terza 53.8 nella quarta.

The Sandman, di cui potete leggere la nostra recensione, segue quanto accade a Morfeo/Sogno (Tom Sturridge), uno dei sette Eterni che regolano particolari aspetti dell'esistenza umana come morte o disperazione. La prima stagione dello show, prodotta dalla piattaforma streaming, è composta da undici episodi.