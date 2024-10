The Running Man: Michael Cera si unisce al cast del reboot del regista Edgar Wright

The Running Man si sta trasformando in una reunion di Scott Pilgrim vs. The World, almeno per quanto riguarda il casting. Venerdì The Hollywood Reporter ha riportato la notizia che sia Michael Cera che Emilia Jones si sono uniti al cast dell'adattamento della Paramount dell'omonimo romanzo di Stephen King.

Nel caso di Cera, l'attore si riunisce al regista Edgar Wright, già regista di Scott Pilgrim del 2010, in cui Cera interpretava il ruolo del protagonista. La produzione di The Running Man dovrebbe iniziare a Londra all'inizio del prossimo anno.

Cera e Jones sono le ultime star ad entrare nel cast del film. Di recente è stato reso noto che anche gli ex attori della Marvel Lee Pace, Josh Brolin e Katy O'Brian si sono uniti a Glen Powell nel reboot.

Di cosa parla il reboot

Ambientato in un mondo distopico in cui le persone entrano a far parte di violenti giochi a premi che il regime totalitario usa per controllare e placare le masse, in The Running Man un uomo alla disperata ricerca di denaro per la figlia malata si iscrive al popolare show - chiamato The Running Man - che vede squadre di assassini dare la caccia ai concorrenti. Più a lungo un concorrente sopravvive e sfugge agli assassini, più soldi guadagna. Tuttavia, l'uomo disperato infrangerà tutte le regole del gioco e, nel farlo, svelerà gli oscuri segreti dello show.

Cera interpreterà un ingenuo ribelle che cerca di aiutare il disperato di Powell, mentre Jones interpreterà una donna privilegiata che è "cieca all'oppressione del governo". O'Brian interpreterà un altro concorrente dello show, mentre Brolin vestirà i panni dello spietato produttore del game show e Pace sarà il capo dei cacciatori sulle tracce del personaggio di Powell. The Running Man uscirà nelle sale il 21 novembre 2025.

Per quanto riguarda Cera, il suo lavoro in Scott Pilgrim vs. the World di Wright è uno dei ruoli più noti e amati fino ad oggi. È anche un ruolo a cui è tornato di recente, riprendendo Scott Pilgrim per dare voce al personaggio nella serie animata Scott Pilgrim: La Serie di Netflix. Ha anche interpretato il ruolo di Alan nel film Barbie 2023 ed è apparso in Asteroid City di Wes Anderson. La Jones è nota soprattutto per il suo ruolo in CODA del 2021 e nella serie Netflix Locke & Key.