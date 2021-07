The Royals – Amori a Corte, la seconda stagione da stasera su Sky

La vita, gli usi e costumi dei Reali rappresentano da sempre le più romantiche favole moderne, e come in ogni favola che si rispetti, l'ingrediente fondamentale è l'amore. Sarà questo il tema al centro della seconda edizione di The Royals - Amori a Corte, il programma che mostra intrighi e retroscena delle principali case regnanti europee e che torna da stasera, 6 luglio, ogni martedì su Sky e NOW.

Esperti e conoscitori del mondo dei Reali racconteranno, nei cinque episodi prodotti da LaPresse, le vicissitudini e i dietro le quinte delle vite dei monarchi, soprattutto quelli inglesi e del Principato di Monaco. Le immagini dello sterminato archivio internazionale di LaPresse/The Associated Press verranno accompagnate dalle testimonianze di Antonio Caprarica, per anni corrispondente da Londra nonché grande esperto dei Reali britannici, che avrà un punto di vista storico e arricchirà il discorso con i suoi aneddoti; della giornalista Luisa Ciuni, che mostrerà l'aspetto più umano dei protagonisti, i loro punti di forza ma anche le loro debolezze; di Paola Marella, l'esperta del settore immobiliare più famosa della televisione italiana, che guarderà al lato più personale dei componenti delle dinastie.

Spazio all'esperto di etichetta Nicola Santini, che proverà a "dissacrare" le Royal Families parlando anche dei loro difetti; agli opinionisti e influencer Giulia Valentina, quasi un milione di follower, e Lorenzo Farina, fondatore della pagina "Baby George ti disprezza", che parleranno della vita "social" dei regnanti. Al centro degli episodi il rapporto delle due sorelle, la Regina Elisabetta IIdi Inghilterra e Margaret, tra loro ma anche con i loro amori: per la prima, uno solo - lunghissimo e straordinario - con il Principe Filippo, scomparso solo pochi mesi fa; per la seconda, invece, tra rumors, "leggende" e notizie più o meno ufficiali, tanti amori per una vita sicuramente più "libera" non essendo stata diretta discendente al trono.

E ancora, il "triangolo" tra il Principe Carlo, Diana e Camilla, raccontando i loro desideri, i loro sogni, le paure di tutti e tre in una storia che per anni ha dominato le copertine dei magazine di tutto il mondo a cavallo tra cronaca rosa e cronaca nera: un matrimonio da favola seguito da milioni di telespettatori in tutto il pianeta, la nascita di due figli, le ombre per i presunti tradimenti, la tragica sorte di Lady D.

Chiacchieratissime anche le relazioni dei figli di Carlo e Diana: da una parte il Principe William, che ha da poco festeggiato i 10 anni di matrimonio con Kate Middleton, per un rapporto che agli occhi di tutti rappresenta la vera e propria favola moderna; dall'altra il Principe Harry, da sempre apparso più "ribelle" alle rigide etichette della sua dinastia, protagonista insieme a sua moglie - l'attrice americana Meghan Markle - di una vicenda che da mesi, tra voci di corridoio e la seguitissima intervista allo show di Oprah Winfrey, tiene banco a livello mondiale: dapprima la volontà di rinunciare agli incarichi pubblici della famiglia reale e di diventare finanziariamente indipendenti, poi le parole durissime usate dai due coniugi nei confronti della Famiglia Reale.

Infine, spazio anche alla famiglia reale del Principato di Monaco, a partire dalla favola tra la Principessa Grace Kelly e il Principe Ranieri III, passando poi ai figli Alberto, Carolina e Stefania da sempre negli obiettivi di giornalisti e fotografi, e per finire ai loro nipoti, quasi predestinati - in particolare Andrea, Charlotte e Pierre(figli di Carolina e Stefano Casiraghi) - a dominare il gossip internazionale.