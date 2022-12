The Roast Of Life In Italy, Monogamia VS Altre Forme di Relazione: stasera su Comedy Central

Stasera 28 dicembre The Roast Of Life In Italy torna alle 22:00 su Comedy Central con Davide Calgaro

The Roast Of Life In Italy torna su Comedy Central stasera 28 dicembre alle 22:00. Davide Calgaro, alla guida dello spin-off dello storico format di Paramount, ha scelto come tema del quinto episodio Monogamia VS Altre Forme di Relazione. Comedy Central è visibile sul canale Sky 129 e in streaming su NOW.

L'amore è bello perché è vario. Nel sesto episodio di The Roast of Life in Italy, insieme al conduttore Davide Calgaro scopriremo quali sono i mille volti dell'amore e le differenze che ci sono tra monogamia e altre forme di relazione.

La puntata inizia dall'incontro con la biologa e scrittrice Mia Canestrini che spiega a Davide, ed al suo cane, la sessualità in natura e come la monogamia sia un'eccezione, raccontando tante divertenti curiosità sulla vita amorosa degli animali; subito dopo, il giovane Calgaro incontra l'avvocato divorzista Gian Ettore Gassani e con lui analizza il fenomeno del matrimonio in Italia oggi affrontando il tema della poligamia scomoda. A seguire Calgaro incontra Ilaria Peverato, consulente sessuale piuttosto nota su TikTok e la sessuologa Dania Piras con cui parla di relazioni poliamorose.

Com'è essere coinvolti in una relazione romantica o sessuale consensuale con più di una persona? Risponde l'autore e giornalista Tomaso Vimercati, poliamoroso e autore del libro "Oltre la monogamia" che condivide con Davide il suo punto di vista sulle relazioni e su come lui le gestisce

Nel nuovo show firmato Comedy Central, Davide Calgaro, giovanissimo comico che ha esordito nella quarta stagione di Stand Up Comedy, indaga, durante ogni puntata, grandi temi sociali mettendo a confronto due punti di vista opposti con l'aiuto di esperti delle varie tematiche, filtrando tutto attraverso il suo linguaggio ironico e pungente. Inoltre, tra un'intervista e l'altra il comico commenta tesi e antitesi della puntata davanti a un pubblico, con suoi monologhi satirici.

Special guest di ogni puntata il divulgatore scientifico e youtuber Barbascura X che, con la sua rubrica "vox pop", raccoglierà le testimonianze degli italiani intervistando passanti e gente comune con domande tanto irriverenti quanto scomode.

Il Roast non si ferma in TV, ma prosegue sui canali social di Comedy Central con la terza stagione de "The Commentary" con Barbascura X. Lo youtuber e divulgatore scientifico esplorerà gli argomenti di puntata demolendoli con il suo umorismo dissacrante.