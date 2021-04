The Rising: Lux Vide racconterà la storia di un Gesù Cristo umano

In preparazione The Rising, nuova serie storica in tre stagioni incentrata sulla vita terrena di Gesù Cristo e prodotta da Lux Vide.

Dopo I Medici e Leonardo, attualmente in onda su Rai Uno, Lux Vide ha stretto un accordo con Stephen J. Davis per produrre The Rising, dramma storico incentrato sulla storia umana, secolare di Gesù Cristo.

The Rising, girato in lingua inglese come le precedenti serie tv, vedrà il produttore di The Blacklist e Carnivàle, Daniel Knauf, in veste di showrunner. Luca Bernabei, CEO di Lux Vide, produrrà la serie insieme a Stephen J. Davis.

The Rising sarà diretto dall'italiano Jan Michelini, che ha diretto alcuni episodi de I Medici, a comporre le musiche sarà Carlos Rafael Rivera, già autore della colonna sonora della miniserie Netflix La regina degli scacchi. Fabrizio Ficco, esperto di Antico Testamento, sarà consulente per la produzione.

The Rising si concentrerà sulla vita di Gesù, la figura più conosciuta e influente della storia del mondo occidentale. "Gesù ha cambiato completamente la rotta della cultura occidentale, che tu sia un credente o un non credente. Dopo più di duemila anni, siamo ancora qui a parlare di lui. Oltre due miliardi di persone in tutto il mondo seguono i suoi insegnamenti, che sono ancora significativi per tutti" ha dichiarato Luca Bernabei, descrivendo la serie come "uno spettacolo divertente e stimolante, adatto a tutti. Soprattutto in questo momento e in questo mondo dobbiamo alzare gli occhi e le anime, seguendo una storia che non è mai stata raccontata abbastanza".

I Medici e Leonardo hanno collocato i loro protagonisti in un contesto storico nel tentativo di mostrare quanto fossero rivoluzionari per la loro epoca: come i Medici hanno inaugurato l'era moderna, rendendo popolare il settore bancario, Leonardo da Vinci ha rotto con i cannoni artistici e la visione del mondo del Medioevo. Anche The Rising potrebbe seguire questo esempio. Concepito come una serie di tre stagioni, la prima si concentrerà sulla predicazione di Gesù.

"Gesù disse: 'Ama il tuo nemico'. Questo è stato piuttosto rivoluzionario, in contrasto con la cultura romana ed ebraica" ha osservato Bernabei.

Il target a cui si rivolgerà la serie saranno soprattutto le nuove generazioni: "Adottando un approccio contemporaneo alla storia della vita di Gesù - sullo sfondo delle turbolenze politiche che esistevano in quel periodo - conosceremo i veri personaggi che circondavano Gesù e scopriremo come le loro lotte intestine e gli intrighi politici alla fine hanno plasmato il suo destino."