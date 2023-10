The Reunion, da stasera su Rai 2 la miniserie thriller francese: trama e cast della prima puntata

Stasera in prima serata su Rai 2 va in onda The Reunion: trama e cast della prima puntata della miniserie francese.

Stasera, 4 ottobre, in prima serata, alle 21:20 su Rai 2, va in onda The Reunion. La miniserie thriller francese, che ci terrà compagnia per tre settimane, si basa sul romanzo La Ragazza e la Notte di Guillaume Musso. Trama e cast degli episodi di stasera.

The Reunion: Trama

Costa Azzurra, inverno 1997: un campus prestigioso avvolto nella neve. Una giovane ragazza scompare nella notte. Tre amici legati da un segreto tragico. Primavera 2022: Una volta inseparabili, Fanny, Thomas e Maxime non si sono più parlati dalla scomparsa di Vinca in quella notte d'inverno del 1997.

Quando, 25 anni dopo, Thomas decide di rompere questo silenzio partecipando a un incontro degli ex studenti del liceo Saint-Exupéry, senza saperlo, mette in pericolo la vita di tutti quelli che lo circondano, a cominciare da quella di Maxime. Perché in quella notte, Thomas e Maxime hanno commesso un omicidio e murato il cadavere nella palestra del liceo, che verrà demolita nei prossimi giorni. Come affronteranno i due amici la situazione? Tutto sembra essere legato alla scomparsa di Vinca. Una scomparsa a cui Thomas ancora non vuole arrendersi.

Puntata del 4 ottobre

Episodio 1

Un tempo amici e compagni di scuola, Fanny, Thomas e Maxime si evitano da quando Vinca è scomparsa nel 1997. Venticinque anni dopo, durante una riunione di ex-alunni, il caso si riapre.

Episodio 2

Thomas e Maxime si fanno prendere dal panico e vanno da Francis. Manon scopre una borsa con 100.000 franchi mentre qualcuno lascia sull'auto di Thomas una busta con delle foto compromettenti.

Cast