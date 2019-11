The Real Housewives di Napoli: chi sono le protagoniste del reality in arrivo su Real Time

Arriverà a giorni su Real Time il nuovo reality The Real Housewives di Napoli che avrà come protagoniste sei casalinghe doc all'ombra del Vesuvio: tra loro anche Noemi Letizia.

The Real Housewives di Napoli è il nuovo reality con sei protagoniste a prova di figli, ex mariti, feste, fashion e trash all'ombra del Vesuvio. Lo show di Real Time ci porterà nel capoluogo partenopeo, per la precisione tra Posillipo e Chiaiam alla scoperta delle vite di sei colorate e rumorose casalinghe doc.

The Real Housewives di Napoli, versione veracemente italiana del reality sulle casalinghe già famosissimo negli USA, andrà in onda su Real Time a partire dal 29 novembre, giusto in tempo, insomma, per mostrare i festeggiamenti in onore di Natale e del Capodanno, dove immaginiamo già che non verranno risparmiati lustrini, botti e assolutamente nessuna portata dei tradizionali cenoni.

Ed ecco chi sono le 6 casalinghe all'ombra del Vesuvio che permetteranno alle telecamere dello show di curiosare nei propri cassetti:

Daniela abita in una villa a Posillipo insieme a sua figlia. Non ha un fidanzato ma a farle compagnia c'è la paura di invecchiare, ragion per cui cura con attenzione quasi ossessiva la sua alimentazione e il fisico, senza disdegnare l'uso del bisturi.

Maria Consiglio gode già di una certa notorietà, essendo una conduttrice radiofonica e, da poco, una scrittrice. Appartenente a una famiglia nobile, vive la sua vita tra circoli d'elite e feste esclusivissime, sempre accompagnata dalla cagnolina Chanty.

Noemi Letizia ha bisogno di poche presentazioni, ma in questo reality mostrerà un lato inedito: quello di mamma innamorata dei suoi 3 bambini. Altra grande passione sono le creme e i trattamenti per la bellezza dei lunghi capelli biondi.

Raffaella, divorziata con figli, vive nella sua villa di Torre del Greco e discende da una storica famiglia che commercia perle e coralli ormai da generazioni.

Simonetta è la "sporty" ed eclettica del gruppo. Psicologa, stilista, esperta di benessere, ama gli sport e cerca di trasmettere questa passione alle due figlie. Ma anche quella per i motori? Lo scopriremo presto.

Stella, invece, è la "Liz Taylor" tra le sei: ha sposato 3 uomini ma nessuno dei 3 è riuscito a tenersela stretta. Possiede il più grande centro estetico della città, vive a Posillipo ed è famosa per i suoi party. Colleziona scarpe, abiti scintillanti e borse, e si dice smodatamente innamorata dello champagne.

Questo e molto altro sarà disponibile con la messa in onda di The Real Housewives di Napoli, trasmesso su Real Time a partire dal 29 novembre con due episodi, poi in onda ogni venerdì con una nuova puntata.