The Price of Sex - Prostitute dall'Est: il documentario stasera su Cielo!

Per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne Cielo dedica la seconda serata al documentario The price of sex - Prostitute dall'Est!

Stasera su Cielo arriva il documentario dal titolo The Price of Sex - Prostitute dall'Est, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, in prima visione assoluta in seconda sera su DTT 26, Sky 126, TivùSat 19.

Questo documentario diretto dalla fotoreporter Mimi Chakarova dà voce a donne provenienti dall'Est Europa vittime del traffico di esseri umani e costrette a lasciare la propria casa. Racconti senza filtri di chi è sopravvissuta a questa terribile esperienza e ha cominciato una nuova vita. Un viaggio attraverso i luoghi più nascosti e pericolosi del mercato della prostituzione, uno sguardo in prima persona che mette in luce i diversi punti di vista sul tema con interviste esclusive a trafficanti, clienti e attivisti.

