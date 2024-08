The Piano Lesson: le prime immagini del film con Samuel L. Jackson

The Piano Lesson sta facendo parlare di sé agli Oscar e sarà presentato in anteprima a Telluride e Toronto a settembre. Tuttavia, non sembra essere la priorità principale di Netflix in questa stagione dei premi. Al contrario, il gigante dello streaming sta puntando tutte le sue fiches sul film sensazionale di Jacques Audiard a Cannes, Emilia Pérez.

I dettagli della pellicola

Washington (figlio di Denzel) è al suo debutto alla regia. Il film adatta per lo schermo una storia del famoso drammaturgo August Wilson. Anche il cast è ricco di grandi nomi, tra cui Samuel L. Jackson, la star di Tenet John David Washington e Danielle Deadwyler.

First look at Malcolm Washington's 'THE PIANO LESSON', starring Samuel L Jackson, Ray Fisher, Danielle Deadwyler and John David Washington.



Releasing later this year on Netflix.



Il cast dell'adattamento cinematografico comprenderà anche Ray Fisher, Danielle Deadwyler, Michael Potts e Corey Hawkins. Ambientato nel 1936 a Pittsburgh all'indomani della Grande Depressione, The Piano Lesson segue le vite della famiglia Charles nella casa di famiglia di Doaker Charles alle prese con un cimelio di famiglia, un pianoforte decorato con disegni scolpiti da un antenato schiavo e lucidato con le lacrime e sangue della loro defunta madre.

Denzel Washington produrrà The Piano Lesson, in quanto è stato incaricato dalla famiglia di Wilson, negli anni 2010, di portare sul grande schermo le opere del drammaturgo. Finora sono stati adattati Barriere e Ma Rainey's Black Bottom. L'adattamento per Netflix di The Piano Lesson sarà prodotto anche da Constanza Romero, Jennifer Roth e da Katia Washington, figlia di Denzel Washington.

Samuel L. Jackson reciterà al fianco di Dave Bautista in Afterburn, adattamento della celebre e omonima graphic novel, e nella miniserie dedicata a Muhammad Ali, al fianco di Terrence Howard e Kevin Hart.