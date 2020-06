The Other D. Gilmer: Jennifer Fox regista e sceggiatrice del film

Jennifer Fox sarà la regista e sceneggiatrice del film The Other D. Gilmer, tratto dalla storia vera di un crimine.

La filmmaker ha recentemente firmato il film tv The Tale, prodotto per la tv via cavo HBO.

Il progetto prodotto da Concordia Studio racconterà la storia del medico di una piccola cittadina di provincia, il dottor Vince Gilmer, che uccide il padre per motivi misteriosi. Il suo erede, chiamato per una coincidenza Benjamin Gilmer, diventa ossessionato dal capire il motivo per cui Vince è arrivato al punto da perdere il controllo. L'indagine e un mistero medico, senza dimenticare una crociata legata al tentativo di fare giustizia sociale, cambia la vita di entrambi.

Secondo la descrizione dei produttori, la storia di Gilmer affronta tematiche sociali come la necessità di avere accesso al sistema sanitario e alle cure legate ai problemi mentali, e come l'assenza di entrambe le possibilità potrebbe contribuire ad aumentare il numero di persone che si ritrovano in carcere. Gilmer, inoltre, continua a lottare per far ottenere la clemenza a Vince Gilmer e fargli ottenere le cure di cui ha bisogno.

Jennifer Fox ha recentemente diretto documentari come Flying: Confessions of a Free Woman e Beirut: The Last Home Movie.

Nel team di produttori ci sarà anche Trudie Styler per conto di Maven Screen.