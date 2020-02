The Mothman Legacy: il mistero dell'Uomo Falena al centro di un nuovo documentario

The Mothman Legacy sarà un nuovo documentario dedicato alla leggenda metropolitana relativa alle presunte apparizioni dell'Uomo Falena, legate secondo molte persone anche al crollo di un ponte in Virginia.

Il progetto racconterà la storia di dozzine di avvistamenti della creatura che continuano anche in questi anni. Il progetto di Seth Breedlove conterrà interviste a testimoni oculari e riporterà i racconti di alcuni terrificanti incontri.

Il comunicato con cui si annuncia la produzione di The Mothman Legacy dichiara: "Molti pensano che l'Uomo Falena sia un fenomeno degli anni Sessanta, che appaia solo prima di una tragedia e che sia scomparso dopo alcuni avvistamenti e il crollo del Silver Bridge avvenuto nel 1967. Ma se ci fosse qualcosa di più? Se le sue origini fossero ben più antiche e fossero più profonde rispetto a quanto si possa pensare? E se gli avvistamenti non fossero mai finiti?".

Il documentario sarà al centro di una campagna che verrà lanciata oggi su Kickstarter e che permetterà ai sostenitori di ottenere copie in Dvd o Blu-Ray, poster, t-shirt e altri "premi".

Nel 1975 era stato pubblicato da John Keel il libro The Mothman Prophecies - voci dall'ombra in cui si raccontava la storia degli abitanti di Point Pleasant, in West Virginia, e dell'apparizione della strana creatura. Il libro era poi diventato nel 2002 un film con protagonista Richard Gere.

