The Moment You Wake Up Dead: il trailer del film con Morgan Freeman

Morgan Freeman è il protaognista del film The Minute You Wake Up Dead, di cui è stato condiviso il trailer, in arrivo nei cinema americani e nei circuiti di video on demand il 4 novembre.

Nel video si mostra poi il poliziotto mentre inizia a indagare su un omicidio che porta alla luce tradimenti, inganni e piani per diventare ricchi dalle potenziali conseguenze mortali. Nel filmato spazio a sparatorie, inseguimenti e misteri.

Nel cast di The Minute You Wake Up Dead, oltre a Morgan Freeman, ci saranno anche Jamie Alexander, recentemente apparsa in Thor: Love and Thunder, e Cole Hauser, tra gli interpreti di Yellowstone.

Alla regia del film c'è invece Michael Mailer, co-autore della sceneggiatura con Timothy Holland.

Al centro della trama ci sarà Russ Potter (Hauser), un banchiere che si occupa di investimenti. Dopo aver perso un'ingente somma di denaro appartenente ai suoi clienti, l'uomo inizia a ricevere delle telefonate minacciose in cui gli viene fatta la domanda 'Dove sarai nel momento in cui ti risveglierai morto?". La sua storia d'amore con Delaine Moore (Alexander), inoltre, coinvolge una truffa all'assicurazione che finisce con un omicidio. Lo sceriffo Thurmond Fowler (Freeman) deve quindi cercare di far emergere i colpevoli.