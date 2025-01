The Mandalorian & Grogu: svelato finalmente il villain principale del film Star Wars

The Mandalorian & Grogu è uno dei progetti più intriganti ed emozionanti della Lucasfilm.

Il film è inizialmente stato concepito come quarta stagione di The Mandalorian ma, come per Oceania 2, l'amministratore delegato della Disney Bob Iger ha deciso di spostarlo dallo streaming alle sale cinematografiche (rendendo questa la prima storia di Star Wars su grande schermo dopo L'ascesa di Skywalker del 2019).

Come sappiamo, Sigourney Weaver si è già unita al cast in un ruolo misterioso, mentre Jeremy Allen White, acclamata star di The Bear, è stato recentemente scritturato per interpretare Rotta the Hutt.

Embo in una scena di Star Wars: The Clone Wars

Il villain di The Mandalorian & Grogu è una vecchia conoscenza di Star Wars

Non si sa chi potrebbe essere il grande cattivo di The Mandalorian & Grogu, anche se non è escluso che il Moff Gideon ritorni, soprattutto se la versione che abbiamo visto morire nella terza stagione era davvero un clone. Anche il Consiglio Imperiale delle Ombre dovrebbe apparire, ma il nemico principale di Din Djarin dovrebbe essere il cacciatore di taglie Embo.

The Mandalorian & Grogu: Giancarlo Esposito parla del ritorno di Moff Gideon

Secondo Kristian Harloff (via SFFGazette.com), il villain di The Clone Wars avrà una "parte piuttosto significativa della trama", e il film sarà caratterizzato dal tentativo di rintracciare e uccidere Rotta. Din e Grogu, nel frattempo, sarebbero stati ingaggiati per salvarlo, rivelando la missione principale del film.

Harloff sembra sicuro che Embo sarà il cattivo principale di The Mandalorian & Grogu e conferma che lo stesso Dave Filoni presterà ancora una volta la sua voce al cattivo.