The Mandalorian 3: Bryce Dallas Howard torna alla regia per la terza stagione

Bryce Dallas Howard sarà coinvolta nella realizzazione di The Mandalorian 3. Dopo la doppia esperienza passata, tornerà infatti alla regia per i nuovi episodi della serie TV in uscita a febbraio 2023 su Disney+.

A partire dalla giornata di ieri, i numerosissimi fan di Star Wars sparsi per il mondo hanno avuto la possibilità di iniziare a godersi una delle serie TV più attese dell'anno, ambientata proprio nell'universo di Guerre Stellari, ovvero Obi-Wan Kenobi. In attesa di scoprire i pareri di pubblico e critica per quanto riguarda lo show con Ewan McGregor, è stata rilasciata un'interessante news riguardante la terza stagione di The Mandalorian, anch'essa ambientata in una galassia lontana lontana. È stato infatti annunciato il ritorno di Bryce Dallas Howard alla regia per uno dei nuovi episodi della serie TV. Questa diventerà quindi la sua quarta volta alla guida di un episodio di una serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars: ricordiamo infatti che Howard ha fatto il suo debutto alla regia "stellare" nel 2019 con il quarto episodio di The Mandalorian Stagione 1 (Capitolo 4: Il rifugio). Successivamente è tornata per The Mandalorian Stagione 2, dirigendo il terzo episodio (Capitolo 11: L'erede). Più di recente, Howard ha diretto Capitolo 5: Il ritorno del Mandaloriano, il quinto episodio della serie limitata spinoff The Book of Boba Fett.

Come tutti ormai ben sanno, Bryce è la figlia del regista Ron Howard, il quale ha a sua volta diretto il film del 2018 Solo: A Star Wars Story. Bryce Dallas Howard è forse meglio conosciuta per il suo lavoro come attrice, avendo recitato in film come The Village, Spider-Man 3, Rocketman e soprattutto Jurassic World, anche se negli ultimi anni ha spostato la sua attenzione sul lavoro di regia. La rivedremo quindi sul grande schermo nel film di prossima uscita Jurassic World: Il dominio, nelle sale italiane dal 2 giugno.