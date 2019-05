The Loudest Voice: Russell Crowe è Roger Ailes nel trailer della serie

The Loudest Voice è la serie di Showtime dedicata alla vita e alla carriera di Roger Ailes, ruolo affidato a Russell Crowe, ecco il trailer.

The Loudest Voice in the Room ha un nuovo trailer che regala delle nuove sequenze inedite dalla serie limitata dedicata all'ascesa e alla fine della carriera di Roger Ailes, il potente capo di Fox News.

A interpretare l'uomo, con importanti legami con la politica statunitense, è il premio Oscar Russell Crowe.

Il trailer si apre con Roger Ailes, la parte affidata a Russell Crowe, che dichiara: "La televisione è la forza più potente al mondo". Le sequenze successive illustrano la visione dell'informazione dell'uomo, i suoi legami con i politici americani, la ricchezza che lo circonda e le molestie compiute sul posto di lavoro. Nel filmato appare anche Naomi Watts nella parte di una delle accusatrici dell'uomo che hanno contribuito a porre definitivamente fine alla sua carriera.

Ecco il video:

Il progetto si basa sulle ricerche compiute da Gabriel Sherman per realizzare l'omonimo libro e nel cast ci sono anche Naomi Watts nel ruolo di Gretchen Carlson, Sienna Miller che sarà la produttrice Elizabeth "Beth Ailes", Seth MacFarlane nel ruolo di Brian Lewis, Simon McBurney in quello di Rupert Murdoch e Annabelle Wallis nei panni di Laurie Luhn.

Ailes ha dato vita a Fox News e ha avuto un'influenza importante nel panorama politico americano, elementi che verranno raccontati nella serie limitata che seguirà l'ascesa verso il successo e il suo declino dopo le accuse di molestie sessuali che hanno posto fine al suo regno mediatico.

Sherman ha scritto il primo episodio in collaborazione con Tom MCarthy, mentre la regia dei primi due episodi è stata firmata da Kari Skogland.

