The Life of Chuck, il film con Tom Hiddleston tratto da Stephen King, premio del pubblico a Toronto 2024

The Life of Chuck, storia apocalittica con Tom Hiddleston diretta da Mike Flanagan, ha portato a casa il People's Choice, premio del pubblico del Toronto International Film Festival. Questo premio storicamente precide spesso e volentieri il futuro successo agli Oscar. Negli anni passati, vincitori come Green Book e Nomadland hanno poi conquistato il premio per il miglior film agli Academy Awards. L'onore l'anno scorso è andato ad American Fiction di Cord Jefferson, mentre il premio del 2022 è stato assegnato a The Fabelmans di Steven Spielberg, entrambi candidati al miglior film e titoli di spicco durante la stagione dei premi.

Al festival di quest'anno, il primo runner-uo per il premio del pubblico è stato il melodramma musicale di Jacques Audiard Emilia Perez, con Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez, mentre il secondo classificato è stato la Palma d'Oro Anora di Sean Baker.

Il premio del pubblico per la categoria Midnight Madness del festival è andato al thriller body horror con Demi Moore The Substance, mentre il premio per il miglior documentario è stato assegnato a The Tragically Hip: No Dress Rehearsal.

Di cosa parla il film di Mike Flanagan

Basato sull'omonima novella in tre atti non horror di Stephen King, La vita di Chuck segue la storia di un uomo di 39 anni la cui vita viene raccontata in ordine inverso. Originariamente presente nell'antologia Se scorre il sangue del 2020, la storia inizia con Chuck che muore in un letto d'ospedale a causa di un tumore al cervello e termina con lui orfano che va a vivere con i nonni in una casa presumibilmente infestata.

Nel cast, a fianco del protagonista Tom Hiddleston, troviamo Karen Gillan, Matthew Lillard, Mark Hamill, Rahul Kohli, Kate Siegel, Harvey Guillén, Samantha Sloyan, Chiwetel Ejiofor e Jacob Tremblay.