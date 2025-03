The Legend of Zelda: svelata finalmente la data d'uscita del film Sony

La pellicola, annunciata in pompa magna qualche tempo fa da Nintendo, non aveva ancora una data d'uscita confermata, fino ad oggi

Il Nintendo Direct di ieri è stato ricco di annunci. La maggior parte di essi riguardava la prossima serie di giochi in arrivo sulla console ibrida portatile Nintendo Switch, ma un clamoroso annuncio ha chiuso lo show.

È stata rivelata l'app Nintendo Today! che prometteva grandi novità dai creatori di Super Mario. Sebbene sia sembrato un modo strano di chiudere lo show, sembra che Nintendo non stesse scherzando sul fatto di portare grandi novità sulla sua nuova piattaforma di notizie.

Oggi, sull'app Nintendo Today!, ha rivelato alcune grandi novità riguardanti il suo prossimo film. Uno dei franchise più popolari di Nintendo è The Legend of Zelda, la saga d'azione e avventura creata Shigeru Miyamoto e Takashi Tezuka.

Quando vedremo finalmente Zelda su grande schermo?

The Legend of Zelda, un'immagine dal videogame

È una delle serie di videogiochi più apprezzate dalla critica di tutti i tempi, il che la rende apparentemente degna di un adattamento live-action. Giochi come Ocarina of Time, A Link to the Past e Breath of the Wild non sono solo amati dai fan e dalla critica, ma hanno influenzato molti dei giochi successivi.

The Legend of Zelda, Link in un'immagine dal videogame

La magia di questi titoli sarà adattata in un film live-action, che arriverà nelle sale il 26 marzo 2027, come annunciato sull'app Nintendo Today! (condiviso da Wario64 su X).

In precedenza era stato annunciato che Nintendo avrebbe collaborato con Sony Pictures per portare la storia di Zelda e Link sul grande schermo. In particolare, Avi Arad (Venom, Kraven il cacciatore) dovrebbe produrre la pellicola e Wes Ball (The Maze Runner, Il regno del pianeta delle scimmie) è ancora confermato alla regia dell'adattamento cinematografico live-action di The Legend of Zelda.