The Legend of Zelda: la principessa e Link nelle prime foto ufficiali

I protagonisti del film The Legend of Zelda sono ritratti nelle prime foto ufficiali dell'atteso film che sono state condivise online sull'app Nintendo Today.

Gli scatti permettono così di scoprire il look dei protagonisti e qualche dettaglio dell'atmosfera che caratterizza le location scelte per i ciak.

Le immagini dei protagonisti

Nel film The Legend of Zelda i ruoli di Link e della principessa al centro della trama sono stati affidati a Benjamin Evan Ainsworth e a Bo Bragason.

I due protagonisti sono mostrati mentre sono all'aperto, in un prato, rivelando così i dettagli del look creato per l'adattamento cinematografico.

The Legend of Zelda: i protagonisti Benjamin Evan Ainsworth e a Bo Bragason

Alla regia del film è stato impegnato Wes Ball, già dietro la macchina da presa di Il Regno del Pianeta delle Scimmie e Maze Runner - Il labirinto.

L'uscita del lungometraggio nelle sale americane, dopo l'annuncio di uno slittamento nella distribuzione, è previsto per il 7 maggio 2027.

The Legend of Zelda: Bo Bragason in una foto del film

La scelta dei due protagonisti è stata annunciata in estate con un comunicato di Shigeryu Miyamoto di Nintendo. Bragason è conosciuta per aver recitato in progetti come The Jetty e Nell - Rinnegata, mentre Ainsworth ha dato voce a Pinocchio nella versione originale del film live-action diretto da Robert Zemeckis ed è recentemente apparso in un episodio di The Sandman.

Benjamin Evan Ainsworth in una foto di The Legend of Zelda

Cosa racconta The Legend of Zelda

Al centro della trama c'è Link, un guerriero che aiuta Zelda a salvare il regno di Hyrule da un temibile villain.

Nel gioco il nemico principale è un mostro chiamato Ganondorg che decide di impossessarsi di un oggetto mistico chiamato Triforza, seminando il terrore nel regno di Hyrule che invace con le sue creature e un esercito di mostri. La principessa Zelda, erede al trono di Hyrule, viene presa in ostaggio ed è Link a entrare in azione nel tentativo di salvarla.

Bisognerà quindi attendere per scoprire in che modo è stata adattata la storia per il grande schermo, anche se i primi scatti sembrano in grado di ottenere l'approvazione dei fan.