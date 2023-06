The Legend of Zelda: Illumination smentisce lo sviluppo di un film animato

Chris Meledandri, CEO di Illumination, ha smentito le indiscrezioni riguardanti lo sviluppo di un film animato ispirato a The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda non diventerà un film animato: Christopher Meledandri, CEO di Illumination, ha ufficialmente smentito le indiscrezioni apparse online.

Alcuni giorni fa era infatti apparsa online la notizia della possibile realizzazione di un adattamento del videogioco della Nintendo.

La smentita dello studio

Dopo il successo di Super Mario Bros. Il Film, Illumination apparentemente aveva iniziato a sviluppare un nuovo lungometraggio animato tratto dai videogame, questa volta ispirato a The Legend of Zelda.

Meledandri, intervistato da The Wrap, ha però negato le indiscrezioni sostenendo: "Non so da dove sia nata questa idea. Posso capire come le persone possano supporre le cose, considerando che abbiamo avuto un'esperienza grandiosa nel collaborare insieme".

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Il CEO di Illumination ha aggiunto: "Il mio rapporto con Nintendo ora include far parte del loro Consiglio di Amministrazione, quindi capisco da dove possa nascere l'idea. Ma per quanto riguarda questo caso specifico, si è trattato di qualcosa che ho sentito dire come rumor".

Per ora, quindi, Zelda non diventerà un film animato, tuttavia il legame tra le due realtà potrebbe in futuro portare alla realizzazione del progetto.