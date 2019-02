The Grimm Legacy: i romanzi diventeranno film destinati a Disney+

The Grimm Legacy, la serie di romanzi young adult scritti da Polly Shulman, potrebbe dare vita a una serie di film destinati alla piattaforma di streaming Disney+.

A scrivere la sceneggiatura sarà David Gleeson, recentemente autore del film biografico Tolkien, diretto da Dome Karukoski e con star Nicholas Hoult e Lily Collins, e di Don't Go con protagonisti Stephen Dorff e Melissa George.

I libri, pubblicati a partire dal 2010, raccontano la storia di un gruppo di teenager che lavorano in una biblioteca vecchio stile dove le persone possono prendere in prestito degli oggetti magici che appartengono alla collezione Grimm. La saga è attualmente composta dai romanzi intitolati The Grimm Legacy, The Wells Bequest e Poe Estate.

Tra i produttori del progetto ci saranno Jane Goldengrin ed Evan Shapiro.

Tornando a Gleeson e al suo recente progetto su Tolkien, proprio nelle scorse settimane sono state svelate le prime immagini del film con Nicholas Hoult. Il film vedrà protagonisti Hoult nel ruolo dell'autore e Lily Collins in quello di sua moglie Edith Bratt e si soffermerà sugli anni di formazione di Tolkien, rimasto orfano all'età di 12 anni, fino all'incontro con la sua futura moglie già all'età di sedici anni e lo scoppio della guerra.