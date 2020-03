The Great: Elle Fanning e Nicholas Hoult nel trailer della serie

Elle Fanning sarà in The Great, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, Caterina la Grande, personaggio storico di cui si mostrerà in modo originale la giovinezza e i primi anni del suo matrimonio.

Il progetto televisivo debutterà il 15 maggio sugli schermi americani e il video svela qualche sequenza in anteprima tratta dalla serie, svelando la reazione di Caterina alla nuova realtà quotidiana che deve affrontare dopo un matrimonio combinato con un nobile folle e violento.

La serie The Great è stata scritta da Tony McNamara (La Favorita) e ha come protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult. Il racconto della figura storica avrà un approccio satirico e comico all'ascesa verso il potere di Caterina la Grande, arrivata in Russia come outsider, ancora giovane, piena di ideali e molto romantica. La sua unione comìn l'imperatore Pietro le apre però le porte su un mondo pericoloso e depravato che Caterina decide di provare a cambiare. Per farlo dovrà però uccidere il marito, sconfiggere la chiesa, prendere il controllo sull'esercito e conquistare la corte.

Nel cast ci sono Phoebe Fox, Adam Godley, Gwilym Lee, Charity Wakefield, Douglas Hodge, Sacha Dhawan, Sebastian de Souza, Bayo Gbadamosi e Belinda Bromilow.