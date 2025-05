The Gentleman 2, tre attori italiani nel cast, tra cui Michele Morrone

Le riprese della seconda stagione di The Gentlemen, la serie crime creata da Guy Ritchie per Netflix, sono ufficialmente iniziate nel Regno Unito. In occasione del primo ciak, è stato anche svelato il cast completo, che include alcune novità di rilievo per il pubblico italiano: tra i nuovi volti della stagione ci sono Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto.

Dopo il successo della prima stagione, Netflix ha confermato il ritorno di Theo James (The White Lotus), Kaya Scodelario (Crawl, Senna) e Daniel Ings (The Crown), insieme a Joely Richardson, Ray Winstone, Vinnie Jones, Jasmine Blackborrow, Michael Vu, Harry Goodwins, Ruby Sear, Pearce Quigley e Giancarlo Esposito.

The Gentlemen 2: trama e dettagli

La nuova stagione riprende un anno dopo gli eventi precedenti, con Eddie e Susie ancora alla guida dell'impero criminale lasciato in eredità da Bobby. Mentre cercano di espandere le loro attività internazionali, si trovano a fare i conti con le scelte sempre più rischiose di Bobby, che potrebbero compromettere tutto. Dovranno decidere se restare fedeli o prendere il controllo prima che sia troppo tardi.

The Gentlemen: una scena

Tra le new entry internazionali figurano anche Hugh Bonneville (The Agency), Benjamin Clementine (Dune), Amra Mallassi (Dune: Parte Due), Tyler Conti e la presentatrice Maya Jama.

Guy Ritchie ha commentato: "Sono entusiasta di tornare sul set per questa seconda stagione. È un capitolo che amplia l'universo narrativo della serie, sia a livello geografico che tematico. Dalla campagna inglese ci sposteremo fino ai laghi italiani, in un contesto dove l'impero criminale diventa sempre più instabile e assediato da nuovi attori misteriosi. Le tensioni crescono, e la posta in gioco non è mai stata così alta".

The Gentlemen è una produzione Netflix in collaborazione con Moonage Pictures (parte di ITV Studios) e Miramax TV.