The Floor torna stasera su Rai 2: nuovi conduttori e premio più alto

Debutta la terza stagione con Paola Perego e Gabriele Vagnato: 100 concorrenti, nuove regole e un montepremi finale più alto per il vincitore di The Floor - Ne rimarrà solo uno.

Stasera, lunedì 6 aprile alle 21:20 su Rai 2, torna l'appuntamento con The Floor - Ne rimarrà solo uno. La terza stagione segna un importante cambio della guardia: Paola Perego e Gabriele Vagnato prendono il timone del programma, succedendo a Ciro Priello e Fabio Balsamo (del collettivo The Jackal), che hanno guidato con successo le prime due edizioni del 2024.

Il game show, basato sul format olandese creato da John de Mol, ci terrà compagnia per cinque settimane. La produzione resta confermata presso il CPTV Rai di Torino, ma quest'anno i telespettatori troveranno uno studio completamente rinnovato.

Le regole del gioco: 100 concorrenti e un campo gigante

La struttura del gioco rimane fedele al suo ritmo incalzante: un campo da gioco gigante suddiviso in caselle, cento concorrenti e cento categorie diverse. Ogni partecipante ha a disposizione soli 45 secondi per decidere il proprio destino: vincere la sfida e proseguire, oppure perdere ed essere eliminati immediatamente.

Gabriele Vagnato e Paola Perego

Uno dopo l'altro, i concorrenti sfidano i propri confinanti in duelli rapidissimi. Il vincitore conquista la casella dell'avversario, espandendo il proprio territorio sul pavimento luminoso, con l'obiettivo finale di diventare l'unico superstite e aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro.

Le novità della terza stagione: Golden Star e premi aumentati

Quest'anno il regolamento si arricchisce di interessanti novità:

Premio di puntata: Al termine di ogni episodio, i due concorrenti con il maggior numero di caselle si affronteranno in un duello speciale (senza eliminazione). Il premio per il vincitore della serata sale quest'anno a 10.000 euro .

Al termine di ogni episodio, i due concorrenti con il maggior numero di caselle si affronteranno in un duello speciale (senza eliminazione). Il premio per il vincitore della serata sale quest'anno a . Bonus Golden Star: Chi riesce a vincere tre duelli consecutivi ottiene la "Golden Star", che garantisce cinque secondi di vantaggio da utilizzare in una sfida successiva e un premio extra di 1.000 euro.

Nell'ultima puntata, la sfida finale sarà ancora più accesa: i due finalisti si scontreranno al meglio dei tre duelli. Chi ne vincerà due sarà proclamato campione assoluto.

Dove vedere The Floor in TV e streaming

La prima puntata del game show va in onda stasera, lunedì 6 aprile 2026, dalle 21:20 su Rai 2. Oltre alla messa in onda tradizionale, il programma sarà disponibile: