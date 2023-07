The Famous Five, Jack Gleeson di Game of Thrones irriconoscibile nella nuova serie BBC

In rete è apparsa una prima immagine che mostra Jack Gleeson praticamente irriconoscibile in The Famous Five, adattamento della serie di romanzi di Enid Blyton realizzato dalla BBC.

Divenuto celebre per il ruolo di Re Joffrey in Game of Thrones, dove sfoggiava un look biondo platino, Gleeson è qui ritratto nei panni di Wentworth con i capelli castani e degli insoliti baffetti.

The Famous Five seguirà cinque giovani esploratori mentre intraprendono "avventure ricche di azione, misteri, pericoli senza precedenti e segreti sorprendenti". La serie si basa sui 21 romanzi della saga letteraria omonima scritta dalla Blyton tra il 1942 e il 1963.

Oltre a Gleeson, nel cast ci sono anche Diana Babnicova (George), Elliott Rose (Julian), Kit Rakusen (Dick), Flora Jacoby Richards (Anne), Ann Akinjirin (Fanny), James Lance (Quentin) e Diana Quick (Mrs. Wentworth). Kip, un barbuto Collie Cross, è il cane del gruppo, Timmy. La produzione della serie è attualmente in corso nel Regno Unito ma ancora non c'è alcuna data d'uscita associata allo show.

Gleeson ha interpretato Re Joffrey per le prime quattro stagioni di Il trono di spade, fino alla morte del suo personaggio; dopodiché aveva deciso di lasciare il mondo della recitazione per dedicarsi a un percorso di studi accademici. Ha fatto ritorno alla recitazione sono negli ultimi anni.