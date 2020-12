The Disasters: Greg Berlanti e lo sceneggiatore di Supergirl sviluppano la nuova serie

Greg Berlanti e lo sceneggiatore di Supergirl, Derek Simon, stanno sviluppando una nuova serie che andrà in onda sul canale The CW, chiamata The Disasters, ambientata in un prossimo futuro.

Una nuova serie per The CW è in arrivo: lo show, intitolato The Disasters, è basato sul sul libro omonimo di MK England la cui sceneggiatura sarà sviluppata da Greg Berlanti insieme allo sceneggiatore di Supergirl, Derek Simon.

Come comunicato da The Hollywood Reporter, il progetto The Disasters sarà scritto da Derek Simon, che sarà anche il produttore esecutivo dello show, e sarà prodotto da Greg Berlanti con la sua casa di produzione Berlanti Productions, insieme a 5 More Minutes Productions e Warner Bros TV. Anche Lee Toland Krieger (You, Superman e Lois) affiancherà i due alla produzione e se il pilot sarà promosso, dirigerà gli episodi.

Il libro, pubblicato nel 2019, è descritto come un incrocio tra The Breakfast Club e a Guardiani della Galassia ed è ambientato in un futuro prossimo. La potenziale serie racconterà di un mondo in cui gli esseri umani hanno colonizzato lo spazio per salvare la Terra dalla crisi climatica. The Disasters segue un gruppo di soldati fallimentari della prestigiosa accademia militare della Terra, accusati di tradimento e costretti a fuggire nelle colonie per ripulire i loro nomi.

Lo sceneggiatore Derek Simon ha iniziato la sua carriera nell'intrattenimento come stagista per l' Howard Stern Show mentre frequentava la scuola di cinema alla NYU. È stato assistente sceneggiatore per The Americans e ha lavorato con Greg Berlanti su Graceland di USA Network prima di unirsi a Supergirl come scrittore nella prima stagione, salendo di grado per diventare un produttore co-esecutivo.