The Devil Conspiracy: il trailer dell'horror in cui Cristo viene clonato da un gruppo di satanisti

Il film horror The Devil Conspiracy arriverà nelle sale americane il 13 gennaio e il trailer anticipa le prime sequenze del progetto dalla trama al limite della follia.

Il video mostra infatti cosa accade quando i seguaci del diavolo rubano il DNA di Gesù Cristo dalla Sindone con lo scopo di utilizzarlo per creare l'Anticristo. La situazione porterà a uno scontro "divino" senza esclusioni di colpi tra bene e male.

Il film The Devil Conspiracy è stato diretto da Nathan Frankowski e la sceneggiatura è firmata da Ed Alan.

Il cast è composto da Alice Orr-Ewing (The Theory of Everything), Joe Doyle (Salem), Eveline Hall (Summertime Blues), Peter Mensah (The Incredible Hulk), Joe Anderson (Across the Universe), Brian Caspe (Jojo Rabbit), e James Faulkner (Atomic Blonde).

La sinossi del film anticipa:

Una potente azienda biotech inventa una tecnologia rivoluzionaria che permette di clonare le persone più influenti della storia con pochi frammenti di DNA. Alle spalle di questa azienda c'è un gruppo di satanisti che ruba il sudario di Cristo, portandoli quindi a possedere il DNA di Gesù. Il clone sarà usato come offerta al diavolo. L'Arcangelo Michele arriva sulla Terra e non si fermerà di fronte a nulla pur di fermare la cospirazione diabolica.