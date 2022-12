The Decameron: Tony Hale, Zosia Mamet e Tanya Reynolds nel cast della serie Netflix

Finalmente conosciamo il cast completo di The Decameron. Tony Hale, Zosia Mamet e Tanya Reynolds si sono uniti alla nuova serie Netflix, insieme ad altri nomi che sono stati svelati dai produttori.

Il progetto è in fase di sviluppo da alcuni mesi ed è liberamente ispirata all'opera letteraria di Boccaccio.

La prima stagione di The Decameron, composta da 8 episodi, sarà prodotta da Kathleen Jordan (creatrice di Teenage Bounty Hunters) e da Jenji Kohan, con la Jordan nei panni della showrunner.

Secondo la sinossi ufficiale, la serie, liberamente ispirata al capolavoro di Boccaccio è "ambientata nel 1348. Quando la peste nera colpisce duramente la città di Firenze un gruppo di nobili si ritira, con i propri servitori, in una grande villa nella campagna italiana, aspettando la fine della pestilenza. Man mano che le regole sociali si assottigliano, quello che inizia come un gioco sessuale intriso di vino tra le colline toscane si trasforma in una vera e propria lotta per la sopravvivenza".

The Decameron, Netflix ordina una serie tv liberamente ispirata al capolavoro di Boccaccio

Insieme agli attori evidenziati in precedenza, il cast di The Decameron ha visto l'ingresso anche di Amar Chadha-Patel (nella serie Dioneo, un medico che per professione vive in un limbo fra le classi sociali), Leila Farzad (Stratilia, una donna forte e fondamentale all'interno di Villa Santa, con una morale che la tiene sempre lontana dai guai), Lou Gala (Neifile, una timorata di Dio e lussuriosa), Karan Gill (Panfilo, un affascinante e astuto figlio di una influente famiglia di Firenze), Saoirse-Monica Jackson (Misia, la serva codipendente di Pampinea), Douggie McMeekin (Tinfaro, un ricco e nobile scapolo dal carattere difficile) e Jessica Plummer (Filomena, una ragazza viziata e stravagante. L'ultima sopravvissuta della sua famiglia).