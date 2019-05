The Dark Side of Movies: ecco l'etichetta di distribuzione del Ravenna Nightmare Film Fest!

Ravenna Nightmare Film Fest e CinemaF hanno presentato la nuova etichetta di distribuzione The Dark Side of Movies: ecco i dettagli!

Nasce The dark side of Movies, la nuova etichetta di distribuzione, realizzata grazie alla collaborazione tra Ravenna Nightmare Film Fest e CINEMAF, piattaforma di streaming totalmente italiana.

La mission dell'etichetta sarà di portare in Italia i migliori film delle passate edizioni del Ravenna Nightmare Film Fest, che saranno disponibili in VOD e quindi facilmente fruibili da qualsiasi utente. The Dark Side of Movies distribuirà i migliori film internazionali dedicati al lato oscuro del cinema, con l'obiettivo di diventare il punto di riferimento in Italia per tutti gli appassionati dei film di genere Crime, Sci-Fi, Noir, Thriller e Horror, ma trascendendo i generi stessi, scuotendo lo spettatore nel suo intimo e incidendo sulla sua percezione della realtà.

Saranno così proposti film ancora sconosciuti alla distribuzione italiana, favorendo il riconoscimento e la circolazione di opere di qualità, che altrimenti rischierebbero di non ricevere la meritata attenzione. Diventando distributore, il Ravenna Nightmare Film Festival corona un grande sogno, quello di promuovere il cinema a 360 gradi e offrire a registi e filmmaker la possibilità unica di garantire visibilità alle proprie opere sul nostro territorio.

Ma che cos'è il Ravenna Nightmare Film Fest? Ideato e realizzato nel 2003 da Start Cinema e in procinto di celebrare la sua XVII edizione, il Ravenna Nightmare rappresenta, ormai da diciassette anni, l'imperdibile appuntamento con il lato oscuro del cinema. Nato come festival di cinema Horror, il Nightmare si è progressivamente distaccato da questa connotazione di genere, ampliando i suoi orizzonti e diventando l'icona cinematografica di quel "dark side" che spesso connota le migliori espressioni artistiche e che nel cinema tende a confluire nelle produzioni d'autore.

Direttamente dalla sezione Contemporanea e dal Concorso Internazionale Lungometraggi, The dark side of movies proporrà film d'autore ancora inediti nel nostro Paese, per la prima volta comodamente acquistabili online su CINEMAF, al modico prezzo di 4,99 €. I film saranno noleggiabili per un anno e potranno essere visti fino a 48 ore dopo l'acquisto. Il primo film, disponibile già dal 20 maggio, è Fashionista di Simon Rumley, vincitore del Premio della Critica per la Miglior Regia alla quindicesima edizione del Ravenna Nightmare Film Fest.