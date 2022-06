The Chosen One: due attori della serie Netflix sono morti in un incidente

Due membri del cast della serie The Chosen One, prodotta per Netflix, sono morti in un incidente automobilistico avvenuto poco distante dal set.

Le riprese della serie The Chosen One, uno dei nuovi progetti di Netflix, si sono trasformate in tragedia: due attori sono morti e sei persone sono rimasti ferite.

L'incidente è avvenuto lungo una strada deserta vicino a Mulege nell'area della penisola Baja California Sur.

I membri della troupe e gli interpreti della serie The Chosen One erano a bordo di un furgone che si è ribaltato vicino all'area in cui erano in corso le riprese di The Chosen One, adattamento del fumetto American Jesus creato da Mark Millar.

Il lavoro sul set era in corso nell'area di Santa Rosalia, in Messico.

Il Dipartimento della Cultura di Baja California ha poi confermato la morte degli attori Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar.

The Chosen One racconta la storia di un dodicenne che scopre di essere la reincarnazione di Gesù Cristo, destinato a salvare l'umanità.

Le riprese erano iniziate in aprile e gli showrunner della serie sono Everardo Gout e Leopoldo Gout.

Attualmente Netflix non ha condiviso dichiarazioni su quanto accaduto.