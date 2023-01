The Challenge: il trailer del film russo, primo progetto a essere stato girato in parte nello spazio

Tom Cruise sperava di essere il primo attore a girare un film nello spazio, ma è stato battuto da The Challenge, un progetto russo di cui è stato condiviso il trailer.

Il filmato regala delle spettacolari sequenze d'azione e mostra la protagonista risvegliarsi a bordo della stazione spaziale internazionale dopo aver sentito qualcuno tossire. La donna si sposta poi per raggiungere il collega, trovandolo privo di sensi e dovendo poi operarlo.

Per realizzare The Challenge, i produttori hanno inviato nel 2021 l'attrice Yulia Peresild e il regista Klim Shepenko sulla Stazione Spaziale Internazionale. Arrivati in orbita, il filmmaker ha trascorso 12 giorni girando 30 ore di materiale. Le riprese hanno coinvolto l'attrice, che ha il ruolo della protagonista Zhenya, e anche dei veri cosmonauti.

Shepenko ha dovuto occuparsi non solo della regia, ma anche della fotografia, del make up e delle scenografie. 35 minuti delle sequenze realizzate nello spazio sono poi state inserite nel montaggio finale.

La sinossi ufficiale dichiara:

Il cosmonauta Ivanov perde coscienza mentre la nave spaziale è in volo. I dottori decidono che sarà necessario compiere un'operazione al cuore a gravità zero. Zhenya Belyaeva, che non ha il tempo per crescere la figlia di tre anni, si sta preparando per il compito.