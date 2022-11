The Calling: arriva la serie crime di David E. Kelley, rilasciato il trailer

Jeff Wilbusch interpreta un agente di polizia alle prese con la sua fede in The Calling, la serie Peacock che debutterà il 10 novembre.

E' in arrivo il thriller psicologico di Peacock The Calling, serie creata dal vincitore di un Emmy David E. Kelley e il premio Oscar Barry Levinson di cui è stato condiviso il trailer. La serie crime è pronta al debutto che avverrà il 10 novembre e il filmato regala qualche anticipazione sugli eventi mostrati sul piccolo schermo e sui protagonisti.

The Calling racconta la storia del detective Avraham (Jeff Wilbusch), della polizia di New York (Jeff Wilbusch), la cui fede nell'umanità è ormai diventato il suo superpotere quando si tratta di scoprire la verità. A guidare il detective, un profondo senso di spiritualità e principi religiosi. Tutto verrà però messo in discussione quando un caso che sembrava semplice routine diventerà qualcosa di inaspettato.

La serie si basa sugli omonimi romanzi di Dror Mishani, che lo stesso showrunner definisce una "serie di libri avvincente ed emotivamente complicata".

"Avi è un detective profondamente misterioso, spirituale e avvincente, diverso da qualsiasi protagonista che abbia mai incontrato prima", ha dichiarato David E. Kelley in un comunicato stampa. "Jeff Wilbusch lo porta a una vita ricca e ipnotica davanti alla telecamera, e dietro la telecamera Barry Levinson c'è... Barry Levinson. Che privilegio averlo al timone. Aggiungi Hans Zimmer al mix e il prodotto finale è qualcosa che speriamo entusiasmi, commuova e porti un po' di speranza nel pubblico".

Accanto a Jeff Wilbusch, Juliana Canfield, Karen Robinson e Michael Mosley. Tra le guest star Chris Sullivan, Constance Zimmer, Ben Shenkman, Rafael Cebrián, Danielle Davenport, Noel Fisher, Annabelle Dexter-Jones, Christopher Mann, Steven Pasquale, Stephanie Szostak, Tony Curran, Matthew Del Negro, James Cusati Moyer e Derrick Delgado.