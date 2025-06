The Brave and the Bold: a che punto è il nuovo reboot di Batman del DCU?

Il progetto The Brave and the Bold procede più lentamente del previsto. Secondo un nuovo aggiornamento, il reboot di Batman potrebbe non avere ancora uno sceneggiatore ufficiale.

Sono passati oltre due anni da quando i DC Studios hanno annunciato il Chapter 1: Gods and Monsters, il primo tassello del nuovo universo narrativo. Tuttavia, alcuni progetti come The Authority, Waller e Booster Gold sono stati momentaneamente sospesi e anche The Brave and the Bold, il reboot di Batman, non sta avanzando al ritmo che molti fan si aspettavano.

Al momento, infatti, non è ancora stato rivelato chi interpreterà il Cavaliere Oscuro nel nuovo corso del DCU. Dopo una breve apparizione in Creature Commandos, il personaggio di Batman e la sua collaborazione con Robin sembrano essere ancora in fase embrionale.

James Gunn, co-CEO dei DC Studios, ha ammesso pubblicamente di trovare complesso definire il giusto approccio per questo nuovo Batman, un compito reso ancora più complicato dalla coesistenza con l'universo di The Batman di Matt Reeves, il cui sequel ha subito diversi rinvii prima che la sceneggiatura venisse finalmente completata. È possibile che ora Gunn riesca a individuare una direzione chiara per il suo Batman, ma secondo gli ultimi aggiornamenti potrebbe mancare ancora un tassello fondamentale: lo sceneggiatore.

Chi scriverà The Brave and the Bold?

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter nella newsletter Heat Vision, al momento non è certo che The Brave and the Bold abbia effettivamente un autore al lavoro sulla sceneggiatura. "Potete chiedere a Gunn chi sta scrivendo il film, perché non siamo sicuri che ci sia qualcuno coinvolto", avrebbe detto una fonte interna.

The Batman: Batman in un'immagine dal trailer

Una rivelazione del genere, proveniente da chi conosce da vicino i meccanismi dello studio, lascia pensare che il progetto sia ancora in fase di sviluppo preliminare. In passato, James Gunn aveva lasciato intendere che uno sceneggiatore fosse già stato selezionato, senza però rivelarne il nome, ma ora sembra che i piani possano essere cambiati.

Andy Muschietti, regista di The Flash, resta ancora collegato alla regia del film. Nel frattempo, Gunn ha ribadito il suo entusiasmo per The Batman 2 di Matt Reeves, sottolineando l'importanza di lasciare al regista il tempo necessario per completare la sua visione senza pressioni.

Creature Commandos: un'immagine del cameo di Batman nella serie

Peter Safran, co-CEO dei DC Studios, ha confermato l'intenzione dello studio di avere un Batman interno al DCU, pur continuando a supportare i progetti stand-alone come quelli di Reeves, definiti "Elseworlds". Safran ha chiarito che The Brave and the Bold e The Batman 2 coesisteranno sotto l'etichetta DC, ma seguiranno percorsi narrativi distinti. Attualmente, The Brave and the Bold non ha ancora una data di uscita ufficiale.