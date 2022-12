The Border, FX ordina il pilot della serie basata sul libro di Don Winslow: scopriamo il cast

Potrebbe presto arrivare in tv The Border, adattamento in formato seriale del terzo libro della trilogia di Art Keller Don Winslow. FX ha infatti ordinato il pilot della serie, e ne ha resi noti gli interpreti.

Il Confine, com'è stato tradotto in italiano il titolo del libro dell'autore best-seller Don Winslow, sta per essere trasposto per il piccolo schermo da FX.

Daniel Zelman, (Bloodline) e Shane Salerno (Salinger, assieme al regista Jayro Bustamante (La Llorona) sono infatti stati incaricati di realizzare un pilot per la possibile serie tv che vedrà nel cast E.J. Bonilla (The Long Way Home), Annie Shapero (Red Skies), Frank Blake (Sanditon), Luis Bordonada (Selena: The Series) e Sebastián Buitrón (Amsterdam).

Bonilla, anticipa Deadline, interpreterà il protagonista, Art Keller; Blake sarà Sean Callan, mentre Shapero Nora Hayden; Buitrón vestirà i panni di Adan Barrera e Bordonada quelli di Miguel Angel Barrera.

"Art Keller pensava che una volta scomparso Adán Barrera avrebbe trovato pace. Si sbagliava. A prendere il posto che è stato di Adán, e prima ancora di suo zio don Miguel Ángel, ci sono già Los Hijos, la terza generazione. E ora, a capo della Dea, Art si rende conto che in realtà i nemici sono dappertutto: nei campi di papavero messicani, a Wall Street, alla Casa Bianca. Gente che cerca di farlo tacere, di sbatterlo in galera, di distruggerlo. Gente che vuole ucciderlo. Con Il confine Don Winslow tira le fila di una storia di violenza e vendetta, corruzione e giustizia, ormai divenuta leggenda. E dipinge un ritratto di straordinaria potenza dell'America d'oggi" si legge nella sinossi ufficiali del libro, edito in Italia da Einaudi.

Don Winslow: la nuova trilogia iniziata con City of Fire darà vita a nuovi film

Le riprese del pilot di The Border, che avrà Zeman come showrunner, sceneggiatore e produttore secutivo assieme a Salerno, inizieranno nel 2023 in Messico. Se poi diverrà effettivamente una serie, o se le avventure di Art Keller per la tv si fermeranno ancor prima di arrivare sullo schermo, è ancora tutto da scoprire.