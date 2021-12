The Batman, il produttore sfida Christopher Nolan: "Il nostro sarà il miglior film su Batman"

The Batman sarà il miglior film di sempre sull'Uomo Pipistrello? È quello che il produttore del film avrebbe promesso a un altro grande regista DC, Christopher Nolan.

È quello che ha raccontato Dylan Clark, produttore del film diretto, co-sceneggiato e e co-prodotto da Matt Reeves, ai microfoni di Empire... E che a quanto pare ha già voluto rendere noto anche al regista de Il Cavaliere Oscuro.

"Ho già detto direttamente a Chris Nolan cìò che sto per ripetere anche adesso: 'Stiamo cercando di realizzare il miglior film di Batman che sia mai stato fatto, e batteremo anche te'" ha sentenziato Clark.

E in quanto al Batman/Bruce Wayne che vedremo "Matt è interessato a spingerlo questo personaggio fin nelle sue più fitte profondità emotive, e scuoterlo dalle fondamenta".

Questo perché "Abbiamo visto tante fantastiche storie su Bruce Wayne che assiste alla morte dei suoi genitori, e poi cerca di trovare un modo per affrontare la cosa trasformandosi in Batman" spiega Reeves "Ma io volevo raccontare una storia dove lui ha già alle spalle le sue 'origini' come vigilante mascherato, ma non sa ancora bene come fare per essere Batman. È una storia del suo secondo anno come Batman. E volevo che poteste connettere con lui, non solo come Bruce, ma anche come Batman".

Secondo voi riusciranno nell'intento?