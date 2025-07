The Batman 2: Colin Farrell parla della nuova sceneggiatura firmata da Matt Reeves

Il sequel di The Batman è sempre più vicino, ma Colin Farrell confessa di non aver ancora letto nemmeno una riga del copione.

Colin Farrell, recentemente nominato ai Primetime Emmy Awards per il ruolo da protagonista nella serie HBO The Penguin, ha parlato in una nuova intervista dello stato della sceneggiatura di The Batman 2. Il film, diretto ancora una volta da Matt Reeves, sarà il seguito dell'acclamato The Batman del 2022.

Colin Farrell su The Batman 2

Durante una conversazione con Deadline, Farrell ha svelato di non aver ancora letto il copione del sequel scritto da Reeves insieme a Mattson Tomlin, ma ha aggiunto che quel momento è ormai vicino. "Non vedo l'ora. Quando succederà, mi prenderò qualche ora per prepararmi una buona tazza di tè e dedicarmici con la giusta attenzione", ha raccontato l'attore.

The Penguin. Cristin Milioti in una scena della serie.

L'intervista arriva a pochi giorni dalla prima candidatura agli Emmy di Farrell nella categoria Outstanding Lead Actor in a Limited or Anthology Series or Movie, proprio per la sua interpretazione di Oswald "Oz" Cobblepot / Il Pinguino. Un riconoscimento che si aggiunge alla nomination all'Oscar ricevuta nel 2023 per Gli spiriti dell'isola.

Farrell ha debuttato nel ruolo del criminale di Gotham in The Batman, e tornerà nei panni del Pinguino nella seconda stagione della serie a lui dedicata. Secondo quanto trapelato, è previsto anche il suo ritorno in The Batman 2. Nell'intervista ha elogiato Matt Reeves, definendolo "uno scrittore straordinario e un artista molto intelligente". E ha aggiunto: "So che la sceneggiatura sarà coinvolgente e profonda. Matt si prende tutto il tempo necessario per perfezionare ciò che crea".

The Batman: l'irriconoscibile Pinguino di Colin Farrrell

Proprio all'inizio del mese, James Gunn, co-responsabile dei DC Studios, ha dichiarato pubblicamente di aver letto la sceneggiatura del sequel, definendola "fantastica".

The Batman 2 fa parte della cosiddetta Batman Epic Crime Saga, un universo narrativo separato dal DCU principale che comprende anche The Penguin. L'uscita del film nelle sale statunitensi è prevista per il 1° ottobre 2027.