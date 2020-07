The Australian Dream: il documentario su football e razzismo in arrivo su RakutenTV

The Australian Dream: arriva in Italia su Rakuten TV il documentario sulla storia dell'ex giocatore di football Adam Goodes e sulla sua lotta contro la discriminazione.

Rakuten TV annuncia oggi il lancio di The Australian Dream, il documentario sull'iconico ex giocatore della AFL (Australian Football League) Adam Goodes, tra football, discriminazione e razzismo. Il documentario si concentra sugli eventi che hanno riguardato l'Australian League tra il 2013 e il 2015, eventi che hanno profondamente scosso la società australiana.

Il documentario sarà disponibile gratuitamente dal 5 agosto nella sezione AVOD della piattaforma all'interno del canale "Rakuten Stories". Il documentario è diretto dal vincitore del BAFTA Daniel Gordon (Hillsborough) ed è sceneggiato dal giornalista Stan Grant, insignito del Walkley Award - il più alto riconoscimento del giornalismo australiano. Il documentario è prodotto da GoodThing Productions e da Passion Pictures, casa di produzione vincitrice di un Premio Oscar per Searching for Sugar Man. Insieme hanno lavorato a The Australian Dream, un'opera che racconta la controversa esperienza di Adam Goodes da un punto di vista ben definito, scavando nel senso d'identità dello stesso.

The Australian Dream: una scena del documentario

Durante una partita della AFL nel 2013, Goodes è stato bersaglio di insulti da parte di un fan; il fatto ha avuto una grande risonanza mediatica e un forte impatto sullo stesso giocatore. Goodes è diventato un'importante figura dell'integrazione in Australia ed è attualmente una leggenda del football australiano, fungendo da ispirazione per migliaia di persone. Il giocatore è oggi considerato un punto di riferimento per la lotta per l'eguaglianza e la riconciliazione, una battaglia che continua ancora oggi.

Rakuten TV lancerà The Australian Dream nella sezione FREE, disponibile gratuitamente in tutti i territori in cui è presente la piattaforma. Rakuten TV continua ad allargare il proprio catalogo con contenuti originali, esclusivi e gratuiti grazie a titoli di successo come Matchday - Inside FC Barcelona, MessiCirque, Inside Kilian Jornet, il documentario su Sadio Mané, Made in Senegal, Andrés Iniesta - L'Eroe Inaspettato e il suo ultimo lancio, I Segreti de La Roja.