The Astronauts, la nuova serie di Ron Howard da stasera su Nickelodeon

Debutta da stasera ogni giovedì alle 20:00 su Nickelodeon, il brand di intrattenimento di ViacomCBS Networks Italia dedicato a bambini e ragazzi, la nuova serie tv The Astronauts, una storia ricca di suspance prodotta dal mago del cinema Ron Howard.

Inizialmente identificato per il personaggio di Richie Cunningham, il ragazzo dai capelli rossi e lentigginoso che interpretò nella popolare serie televisiva Happy days (1974-1980), si è rivelato invece dagli anni Ottanta un regista capace di attraversare generi differenti collezionando grandi successi. Nel corso degli anni ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui due premi Oscar (Miglior regista e miglior film) per A Beautiful Mind ed altre due candidature per Frost/Nixon, un Golden Globe, due Emmy Awards ed un Grammy Award. Inoltre, ha diretto il film Apollo 13 con cui ha ottenuto 9 nomination agli Oscar, inclusa quella come Miglior Film.

La sinossi di The Astronauts narra le avventure di 5 ragazzi che si trovano sul luogo di lancio di una navicella spaziale e che accidentalmente vengono lanciati in orbita. Alla deriva nello spazio, i protagonisti dovranno lavorare insieme e fare squadra, per trovare un modo per tornare a casa. Nel frattempo scopriranno ogni angolo della navicella spaziale ed entreranno in contatto con un'Intelligenza artificiale misteriosa. La serie culminerà con un epico finale di stagione che può chiudere la storia o creare un secondo ciclo emozionante.