The Apollo: il documentario stasera su Sky Arte

Attraverso un collage di filmati d'archivio, musica, performance artistiche e interviste, il documentario dal titolo The Apollo arriva su stasera su Sky Arte alle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Il documentario, targato HBO, esplora la memorabile storia e l'eredità contemporanea dell'Apollo Theater, simbolo di New York, noto in tutto il mondo per aver illuminato per decenni le performance degli artisti afroamericani. L'Apollo nasce nell'Ottocento come sala da ballo, per poi trasformarsi in un teatro, in un comedy club e, dagli anni '30, in un centro musicale dedicato al repertorio afroamericano, con il celebre show Jazz à la Carte. Nell'arco dell'ultimo secolo, il palco dell'Apollo è stato un vero e proprio trampolino di lancio per artisti del calibro di Ella Fitzgerald, Billie Holiday, James Brown, Aretha Franklin, Jimi Hendrix, Steve Wonder, Dave Chapelle e molti altri.

Si tratta di una vera e propria fucina di talenti, riconosciuta a livello internazionale per aver influenzato la cultura americana pop più di qualsiasi altro luogo di intrattenimento. Nel documentario, viene data voce a chi ha vissuto e respirato l'Apollo, con interviste a personalità di spicco come Patti Labelle, Pharrel Williams, Smokey Robinson e Jamie Foxx. Oggi il teatro appartiene alla città di New York e continua a regalare ad Harlem una grande varietà di eventi culturali - dai concerti, agli spettacoli, alle proiezioni, all'edutainment - onorando la sua secolare storia.