The American Throne: una nuova distopia americana nella serie dell' autore di Mr. Robot

L'autore di Mr. Robot Sam Esmail e il rehista Julius Onah insieme per raccontare l'America reale distopica di The American Throne.

L'autore di Mr. Robot Sam Esmail e il regista di The Cloverfield Paradox Julius Onah hanno unite le forze per sviluppare la serie distopica intitolata The American Throne, basata sulle premesse dell'esistenza di una monarchia americana.

The American Throne sarà scritta e diretta da Julius Onah, la storia è ambientata in una versione alternativa dell'America contemporanea dove la nazione è stata fondata come monarchia. La famiglia reale, interamente bianca, viene coinvolta in un conflitto sulla successione quando viene rivelato che il defunto re ha nascosto un segreto strabiliante: un figlio nero che è il vero erede al trono.

Peter Glanz, autore di The Longest Week, sarà il co-sceneggiatore. Sam Esmail produrrà il progetto con la sua Esmail Corp. insieme a Chad Hamilton e Sarah Matte.

Tra i progetti prodotti da Sam Esmail ci sono la serie Amazon Prime Video Homecoming, lo show USA Network Briarpatch, la serie Starz Gaslit, la serie Peacock Angelyne e The Resort. Di recente l'autore di Mr. Robot ha firmato il pilotdi Acts of Crime, che però non è stato confermato da ABC.