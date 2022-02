Tg3: "Ucraini in Italia? Cameriere, badanti e amanti”, il fuori onda shock (VIDEO)

Sgradevole fuori onda, presumibilmente di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, sugli Ucraini in Italia durante un'intervista a Enrico Letta, nella diretta del TG 3. I due giornalisti, non sapendo di avere il microfono aperto, si sono lasciati andare a deprecabili commenti sulla natura dei lavori dei cittadini ucraini nel nostro paese. Il video è stato pubblicato su Twitter da Ciro Pellegrino, capocronaca Napoli di Fanpage.

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, iniziata oggi, quando in Italia erano le 4:00 del mattino, ha stravolto i palinsesti televisivi. Le testate giornalistiche sono impegnate da ore in una serie di dirette no-stop per informare il pubblico di quello che sta succedendo a Kiev e della reazione dei vari capi di stato. Il pericolo che il conflitto possa estendersi, tiene le persone incollate davanti ai televisori.

Il Partito Democratico oggi ha promosso un presidio di protesta fuori all'Ambasciata russa a Roma e il Tg 3 ha inviato un suo corrispondete ad intervistarlo. Il servizio è andato in onda durante l'edizione straordinaria del Tg3 e in studio a condurla c'era Mario Franco. Al suo fianco, come ospiti, Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, giornalisti e conduttori televisivi. L'inviato Rai ha intercettato Enrico Letta e gli ha chiesto un commento: "il pensiero in questo momento va alla comunità ucraina fatta di centinaia di migliaia di persone che si sono integrate nel nostro paese", ha detto il segretario del PD.

Mentre Letta parlava, in studio c'erano i microfoni aperti e si sono sentiti i commenti, abbastanza sgradevoli, presumibilmente di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella. Nel video, pubblicato da Ciro Pellegrino di Fanpage su Twitter, si sente una voce femminile dire "centinaia di migliaia di cameriere e badanti...", mentre una voce maschile aggiunge "..e amanti". Le due voci sono state facilmente identificabili con quelle, arcinote, dei due ospiti in studio.