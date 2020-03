TG3 Speciale Coronavirus stasera su Rai3

Va in onda stasera su Rai3 alle 21:20, a sostituire Chi l'ha visto? in quarantena, il Tg3 Speciale dedicato al Coronavirus e intitolato 'Ce la faremo'.

Va in onda stasera su Rai3 alle 21:20 il Tg3 Speciale Coronavirus, intitolato 'Ce la faremo'. In questo mercoledì 18 marzo, il TG3 sostituisce la puntata di Chi l'ha visto?, momentaneamente sospeso perchè la conduttrice, Federica Sciarelli, è stata messa in quarantena.

L'Italia è in lotta contro il Coronavirus, il fronte sanitario è al collasso, il progredire dell'epidemia non accenna a decelerare e nuove strategie di cura vengono testate quotidianamente, mentre tutta l'Europa e l'America del Nord corrono ai ripari.

Quali sono e saranno le misure per rilanciare l'economia e il lavoro? Questa ed altre le domande a cui Alessandra Carli, con esperti, scienziati, gli inviati e corrispondenti nel mondo, cercherà di dare risposta in "Ce la faremo", lo Speciale Tg3 in onda stasera sulla terza rete RAI.