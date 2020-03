Tg2 Speciale Coronavirus stasera su Rai2

Stasera su Rai2 alle 21:02 va in onda lo special del Tg2 sul Coronavirus intitolato 'Settimana decisiva': in studio ospiti del settore scientifico e collegamenti dai luoghi più colpiti.

In studio, naturalmente a debita distanza, ci saranno ospiti del settore scientifico, collegamenti con gli inviati sul territorio per raccontare i numeri, l'andamento del virus e gli aspetti economici della pandemia. Fondamentali, soprattutto per come la situazione si sta sviluppando negli ultimi giorni anche al di fuori dell'Italia, le testimonianze in diretta dei corrispondenti Rai nelle sedi estere.

Mentre in Spagna e Francia aumentano i casi di ora in ora, e mentre il Regno Unito ha deciso di adottare una strategia diversa dalla quarantena italiana, notizie preoccupanti arrivano anche dagli Stati Uniti dove, solo pochi giorni fa, il presidente Donald Trump, fortemente criticato, minimizzava sulla gravità del virus.