Tetsuo, parte il crowdfunding per il box con i capolavori del maestro Shinya Tsukamoto in blu-ray

Parte la campagna di crowdfunding START UP di CG Entertainment per pubblicare per la prima volta in Blu-ray i capolavori del maestro Tsukamoto Shinya, Tetsuo - The Iron Man e Tetsuo - Body Hammer.

Parte la nuova campagna di crowdfunding START UP di CG Entertainment per pubblicare per la prima volta in Blu Ray i capolavori del maestro Tsukamoto Shinya: si tratta di Tetsuo - The Iron Man (1989) e Tetsuo - Body Hammer (1992), accompagnati negli extra dal mediometraggio di e con Tsukamoto Le avventure del ragazzo del palo elettrico. A completare l'esclusivo box da collezione il Booklet Tetsuo - Nè uomo nè ferro, immagine.

La campagna START UP, realizzata grazie a Raro Video e ai nuovi materiali in alta definizione messi a disposizione da Nikkatsu, è attiva in esclusiva sulla piattaforma CG tv all'indirizzo https://www.cgtv.it/film-dvd/tetsuo-collection/: solo al raggiungimento di 500 preacquisti effettuati entro il 20 dicembre 2022 il Box "TETSUO" sarà pubblicato in edizione limitata numerata con 2 Blu Ray e Booklet. Questa edizione non sarà disponibile altrove.

Il Box Limited Edition sarà così composto:

2 Blu Ray Disc con i film da nuovo master "Tetsuo - The Iron Man" e "Tetsuo - Body Hammer"

Extra: iI mediometraggio "Le avventure del ragazzo del palo elettrico" di Tsukamoto Shinya (45' min), Trailer originali

Packaging: Slipcase di cartone; Digipack con artwork alternativo

Numerazione della copia

Nome dei partecipanti al progetto

Booklet testuale e fotografico "Tetsuo - Nè uomo nè ferro, immagine" (24pp).

Autore di culto del cinema estremo giapponese, Tsukamoto Shinya è stato apprezzato in tutto il mondo, fin dal suo primo lungometraggio, lo sconvolgente film cyberpunk Tetsuo - The Iron Man (1989), a cui fa seguito nel 1992 Tetsuo - Body Hammer e che dà il via a una prolifica carriera. Un approccio artigianale nel fare cinema e un'espressività travolgente sono cifre stilistiche già evidenti anche nelle opere precedenti del giovane Tsukamoto, come ad esempio nel mediometraggio del 1987 Le avventure del ragazzo del palo elettrico, contenuto nel Box Start Up Limited Edition.