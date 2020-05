Terremoto a Roma, i commenti dei vip sui social: "Sembrava una bomba"

Stamattina Roma si è svegliata alle 5:03 con una scossa di terremoto di magnitudo 3.3. La scossa è stata percepita in maniera molto forte dalla popolazione, nonostante la magnitudo non elevata. I primi commenti si sono registrati su Twitter, sul social si sono riversati anche molti Vip per avere le prime informazioni e dar voce alle loro ansie. Tra questi, Alessia Marcuzzi, Rita Dalla Chiesa, Paola Ferrari e Salvo Sottile.

"Mamma mia.... sembrava una bomba", ha scritto Alessia Marcuzzi

Mamma mia.... sembrava una bomba #terremoto — Alessia Marcuzzi (@lapinella) May 11, 2020

Caterina Guzzanti dopo aver scritto semplicemente terremoto, è tornata su Twitter con un commento più articolato: "Svegliarsi così con fuori covid uccelletti e tuoni. Eccheccazzo 2020".

Svegliarsi così con fuori covid uccelletti e tuoni. Eccheccazzo 2020 #terremoto — CaterinaGuzzanti (@CateGuzzanti) May 11, 2020

L'attrice e conduttrice televisiva Chiara Francini ha condiviso una serie di post, chiedendo informazioni sul terremoto e sul lampi che dopo si sono abbattuti sulla capitale. Alla fine citando Eduardo De Filippo si è chiesta in maniera colorita quanto possa durare la nottata, citando la frase di Napoli Milionaria di Eduardo De Filippo, Adda passà a nuttata.

Il punto è: quanto dura sta sf...imm e’ nuttata???

Alla fine io mi aspetto almeno la notte di San Lorenzo.

E tutte le stelle del firmamento.

Che magari... però non addosso a me.

Lo specifico. — chiara francini (@chiarafrancini) May 11, 2020

La scrittrice Michela Murgia ha ironizzato scrivendo "Io mi immagino senza sforzo tra dieci anni augurare a qualcuno tutto il male possibile dicendo: "và nel 2020!"

Io mi immagino senza sforzo tra dieci anni augurare a qualcuno tutto il male possibile dicendo: "và nel 2020!" #Terremoto — Michela Murgia (@KelleddaMurgia) May 11, 2020

Da Gerardo Greco a Gabriele Corsi a Nicola la Gioia, tutti hanno voluto partecipare a questa conversazione virtuale sul terremoto a Roma dell'11 maggio 2020 che si è scatenata sul social. Sabina Guzzanti ha risposto a Franco Maria Fontana. Rita Dalla Chiesa e Paola Ferrari hanno scambiato le loro impressioni con il giornalista Davide De Maggio:

Breve e forte. Poi tuoni, fulmini e pioggia. Tanto per... #terremoto #Roma — Gerardo Greco (@gerrygreco) May 11, 2020

Scossa di #terremoto sentita chiaramente anche a Roma. — Gabriele Lele Corsi (@corsi_gabriele) May 11, 2020

Botta di terremoto qui a Roma. Dove in modo intenso? — Nicola Lagioia (@NicolaLagioia) May 11, 2020

Terremoto a Roma — Salvo Sottile (@salvosottile) May 11, 2020

Si furto ma non lungo — SabinaGuzzanti (@SabinaGuzzanti) May 11, 2020

Credimi che proprio così’ debole non è’ stato..... — rita dalla chiesa🇮🇹 (@ritadallachiesa) May 11, 2020

Io l’ho sentita davvero forte . Sembrava che la casa si spostasse — paola ferrari (@paolaferrari_og) May 11, 2020

Ai microfoni di RaiNews 24 è intervenuto il Capo ufficio stampa della Protezione Civile che ha dichiarato "Non parliamo di una forte scossa di terremoto, questa è una magnitudo frequente nel nostro paese. Scosse come queste di magnitudo 3.3 ne registriamo centinaia se non migliaia durante l'anno".