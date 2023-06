Terra Amara, anticipazioni trama 4 giugno: Zuleyha spara a Demir

Terra Amara tornerà domani, domenica 4 giugno alle, 14:40 circa, su Canale 5, con un nuovo doppio appuntamento. La storia di Züleyha, intitolata "Bir Zamanlar Çukurova - C'era una volta Cukurova", è stata trasmessa dal 2018 al 2022 su Atv ed è ambientata in Turchia negli anni settanta. La soap opera è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma streaming è possibile seguirla in diretta o on demand, secondo le vostre esigenze.

Prima di svelare le anticipazioni della trama di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 3 giugno.

Terra Amara: Riassunto della puntata del 3 giugno

Mujgan vuole fuggire in America con il figlio. Rasit invita Fadik a una festa. Demir, dopo che Zuleyha ha tentato il suicidio, va da Fekeli per riprendersi sua moglie. Yilmaz, a Istanbul per rintracciare Mujgan, viene arrestato dalla polizia. Nella clip caricata su Mediaset Infinity Gulten e Demir si confrontano dopo tutto quello che l'uomo ha fatto

Fekeli prova a calmare Zuleyha nelle anticipazioni di Terra Amara del 4 giugno

Demir è ancora furioso con Zuleyha, perché convinto del suo tradimento. La sua decisione di tenerla lontana dai figli non cambia e Zuleyha è ormai disperata. Viene però accolta in casa di Fekeli. Quest'ultimo, Yilmaz e Hunkar cercano di far mantenere la calma a Zuleyha, tentando di convincerla che presto Demir sbollirà la sua rabbia.

Terra Amara, anticipazioni del 4 giugno: Mujgan torna a casa

Nel frattempo, Mujgan, anch'essa convinta di essere vittima di un tradimento, torna a casa dopo essere quasi scappata in America con suo figlio. Ad accoglierla troverà la donna che più odia al mondo: Zuleyha.

In Terra Amara del 4 giugno Zuleyha spara a Demir: anticipazioni

Mujgan non vuole sentire ragioni e inizia a litigare pesantemente con Yilmaz. Zuleyha approfitta del trambusto per rubare la pistola di Fekeli, tornare alla villa e sparare a Demir, lasciandolo in fin di vita.

Demir è in fin di vita: anticipazioni di Terra Amara del 4 giugno

Demir viene condotto in ospedale per essere operato d'urgenza e Zuleyha viene arrestata per avergli sparato. Julide assicura a Zuleyha che si impegnerà per farle ottenere la pena minima possibile.

Terra Amara del 4 giugno: le anticipazioni ci mostrano Zuleyha in prigione

Nel frattempo, Hunkar confessa a Fekeli di essere pentita per come ha sempre trattato Zuleyha e che quanto accaduto a Demir è una conseguenza delle proprie azioni. Zuleyha, una volta in prigione, si rende conto che le sue compagne di cella le mostrano un atteggiamento ostile.