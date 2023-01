Terra Amara: anticipazioni delle trame dal 23 al 28 gennaio 2023

Ecco le anticipazioni delle trame di Terra Amara delle puntate in onda nella settimana che va dal 23 al 28 gennaio 2023. La soap ambientata in Turchia negli anni Settanta va in onda su Canale 5 alle 14:10. Il sabato doppio episodio a partire dalle 14:30.

La storia di Züleyha, con il titolo Bir Zamanlar Çukurova, è stata trasmessa in Turchia dal 2018 al 2022. Il canale ATV ha mandato in onda 423 puntate.

Terra Amara è disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity.

Lunedì 23 gennaio

Ercument, il cugino di Demir, torna a casa Yaman. Mujgan, prima di sposare Yilmaz, vuole sapere se l'ex è ancora innamorata del suo futuro marito. Zuleyha è costretta a mentire, altrimenti rischia di non rivedere più suo figlio. Cengaver, ormai amico di Yilmaz, chiede perdono a Fekeli e, per dimostrare la sua lealtà, gli rivela che Demir aveva assoldato Huseyin Coban per far fuori Fekeli e, dopo averlo spedito in prigione, lo paga profumatamente.

Martedì 24 gennaio

Yilmaz perde il controllo e vuole uccidere Demir, ma Mujgan lo trattiene. I due scoprono che, nel frattempo, Fekeli si è sentito male e corrono in ospedale, dove cercano di convincerlo a riposare. Quando Demir porta il cugino a vedere il terreno destinato alla realizzazione del suo grande sogno, scopre una verità di cui non avrebbe mai sospettato.

Mercoledì 25 gennaio

Durante un sopralluogo sul terreno in cui deve sorgere il caseificio, Demir scopre da Yilmaz che è stato lui ad acquistare le azioni di Cengaver. Furibondo, va a chiedere spiegazioni al suo vecchio amico, dimenticandosi di Ercument suo cugino, il quale viene riaccompagnato a casa da Yilmaz che lo invita a fare un tour della sua azienda cotoniera.

Giovedì 26 gennaio

Tra Cengaver e Demir è nata un'accesa discussione interrotta da Nihal che dimostra a Demir l'infondatezza delle sue accuse, raccontandogli la verità su come si è diffusa la voce dei rapporti tra Yilmaz e Zuleyha. Sconvolto, Demir ne chiede conto a Sabahattin che conferma i fatti.

Venerdì 27 gennaio

Continuano i rapporti tesi tra Gaffur e Saniye, che è sempre più gelosa di Seher, sospetta che la donna possa avere una relazione con suo marito. Mujgan è sempre più preoccupata riguardo alla vita che conduce Yilmaz e, con l'aiuto di Fekeli, lo convince a deporre le armi. Fekeli, d'altra parte, teme per l'incolumità del figlio ormai disarmato e chiede a Hunkar di convincere Demir a prendere la stessa decisione. Demir, però, non è intenzionato a deporre le armi e mostra la sua collezione di pistole al cugino Ercument.

Sabato 28 gennaio (ore 14.30)

Demir decide di chiedere perdono a Cengaver per salvare l'amicizia e chiede a Zuleyha di fare lo stesso con Nihal, ma nessuno dei due accetta le scuse. Sermin riceve una notifica del tribunale nella quale si richiede il pagamento di tutti i debiti maturati con la famiglia Yaman nel corso degli anni. Dopo aver ricevuto la notifica dal tribunale per la restituzione dei soldi avuti in tutti questi anni dalla famiglia Yaman, Sermin si rivolge a Yilmaz, il quale si propone di aiutarla sia tramite avvocati, che economicamente mantenendo Betul a Parigi. Alla villa, Fadik insinua che Gaffur abbia una relazione extraconiugale con Seher e Saniye attacca la ragazza con tanta foga che Hunkar è costretta a intervenire. Per allontanare le due donne, Hunkar manda Seher al cottage, dove dovrà servire la cena a Demir e suo cugino. Dopo cena, Ercument decide di uscire, mentre Demir, ubriaco, rimane da solo con Seher. In preda alla confusione, Demir scambia Seher per Zuleyha e la ragazza se ne approfitta. Il mattino seguente, Demir si sveglia con Seher nel suo letto. Gli uomini di Hatip vanno a infastidire i lavoratori di Yilmaz; secondo Yilmaz, Hatip vuole mettere zizzania tra lui e Demir. Ercument si reca in un locale notturno accompagnato da Apti. Di conseguenza, Seher approfittando dell'ubriachezza di Demir, si infila nel suo letto. Demir nega disperatamente che sia successo qualcosa; ma la messa in scena di Seher prevede proprio che lui, in quanto ubriaco, non si ricordi di nulla. E infatti Demir, incerto sull'accaduto, spinge Hunkar a comprare il silenzio di Seher, che, incinta di un figlio, conta evidentemente sui soldi della famiglia Yaman per sostenerne la crescita e l'educazione.