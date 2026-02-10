Terni si prepara al TIC Festival 2026: ecco le date e i primi ospiti

Terni si prepara al TIC Festival 2026 (Terni Influencer & Creator Festival), la quarta edizione dell'evento dedicato a influencer, creator e industria digitale.

Il festival si terrà dal 9 al 12 aprile e avrà come tema portante #ASCOLTA, rappresentato dalla locandina ufficiale realizzata dall'illustratore Giacomo Bevilacqua, autore di A Panda Piace.

I primi ospiti confermati: da Monica Calcagni al "papà" di Chico

Per il programma completo è ancora presto, ma il TIC Festival può già annunciare i primi ospiti, tutti dei grandi ritorni: Monica Calcagni, Davide Patron, Vittorio Pettinato, Francesco Taverna (papà di Chico), Vera Gheno e il gruppo di creativi dietro al FantaSanremo.

Il festival ha ospitato, nelle prime tre edizioni, nomi come Valerio Lundini, Pierluigi Pardo, Giorgione, Andrea Moccia di Geopop, Luca Parmitano, Cecilia Sala, Giovanni Muciaccia, Pierpaolo Spollon, Carolina Benvenga, Max Mariola e molti altri.

Valori, media partner e sostegni del TIC Festival 2026

La locandina del TIC Festival 2026, disegnata da Giacomo Bevilacqua, dedicata, come l'edizione, all'importanza dell'ascolto

Organizzato dall'Associazione Umbria for the Future ETS, il TIC Festival ha sempre affrontato tematiche di grande rilevanza sociale. Nelle prime tre edizioni si è infatti parlato di inclusività, lotta a odio e discriminazione, sostenibilità e benessere psicologico. Questi valori rimangono centrali anche per l'edizione 2026, che si propone come spazio di confronto tra creator, pubblico e professionisti del settore.

Dopo la media partnership con RaiNews.it, il portale web e social dell'informazione Rai, attivata nel 2025, la RAI raddoppia al #TIC2026 con la presenza anche di RAI Radio2 come radio ufficiale. Un'importante conferma per la visibilità del festival e il consolidamento del suo ruolo come piattaforma di riflessione sul ruolo degli influencer e dei creator nella società contemporanea.

Nel 2026 si rinnova anche la collaborazione tra l'Associazione Umbria for the Future ETS e la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, che rende non solo possibile la progettazione e la realizzazione del Festival, ma anche l'ingresso gratuito a tutti i suoi eventi.

Per conoscere mano a mano tutti gli ospiti, i partner e gli eventi della quarta edizione del TIC FESTIVAL e rimanere aggiornati su tutte le novità che saranno via via comunicate nelle prossime settimane, si può visitare il sito www.ticfestival.it o seguire i vari profili social dell'evento tramite l'account @tic_festival.