Teri Hatcher è ancora “orgogliosa” della foto osé di Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman

Lois & Clark: Le nuove avventure di Superman divenne un successo immediato quando la serie debuttò sulla ABC nel 1993. Terri Hatcher, che interpretava Lois Lane, la giornalista del Daily Planet e fidanzata dell'Uomo d'Acciaio di Dean Cain, ha recentemente condiviso i suoi pensieri su una foto promozionale della serie che è diventata virale a causa della sua natura provocatoria.

La storia della foto che fece scandalo

"Ho fatto scandalo su internet ancora prima che esistessero i social", ha detto la Hatcher al Guardian quando le è stato chiesto della foto che la ritraeva nuda e avvolta nel mantello di Superman. "Non mi attribuisco il merito di essere così favolosa. Ricordo il servizio fotografico, che serviva a promuovere la serie televisiva. È durato tutto il giorno. Indossavo una camicetta bianca e una gonna a tubino, perché Lois è una reporter del Daily Planet, con il mantello avvolto sopra".

Wallpaper di Teri Hatcher

"Solo all'ultima ripresa della giornata qualcuno ha detto: 'Possiamo provare il mantello senza la camicetta?' Ho pensato: 'Che cosa implica? Perché Lois Lane dovrebbe essere nuda sotto il mantello?' L'abbiamo fatto solo per gioco, ma il risultato è stato suggestivo. Ora che sono molto più vecchia, ne sono ancora orgogliosa", ha continuato la Hatcher.

Lois & Clark si basa sui personaggi della DC Comics creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. La serie, creata da Deborah Joy LeVine, segue vagamente la moderna storia delle origini di Superman di John Byrne, dove Clark Kent è la sua vera identità e Superman è il travestimento. Lo show, della durata quattro stagioni, si concentra sulla relazione tra Lois e Clark e sulle avventure da supereroe dell'Uomo d'Acciaio.

La locandina di Lois & Clark

La storia inizia 27 anni dopo che Jonathan e Martha Kent trovano un bambino, che adottano e chiamano Clark, in un'astronave precipitata. Quando Clark si trasferisce a Metropolis dopo aver lavorato come redattore di alcuni giornali a Smallville, fa un colloquio di lavoro al Daily Planet e incontra la reporter Lois Lane, il fotografo Jimmy Olsen e la giornalista di gossip Cat Grant. Metropolis è più pericolosa di Smallville, quindi Clark decide di indossare un costume per usare i suoi superpoteri senza rivelare la sua identità.