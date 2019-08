Temptation Island VIP 2019: chi sono tentatori e tentatrici

Temptation Island VIP 2019 ha svelato i primi nomi di tentatori e tentatrici della nuova edizione, che partirà ufficialmente il 19 settembre nella prima serata di Canale5, con Alessia Marcuzzi sul ponte di comando.

Ormai conosciamo già le coppie che si metteranno in gioco, ma è il settimanale Spy, nel numero in edicola domani, a rivelare i nomi dei primi concorrenti che cercheranno con ogni mezzo di mettersi tra moglie, marito, fidanzati... Tra i tentatori e le tentatrici al momento ci sono parecchi ex corteggiatori di Uomini e Donne, modelli e influencer. Tutti si trovano già in Sardegna dove sono in corso le riprese del docu-reality.

Ecco chi sono i primi tentatori e tentatrici:

Michele Loprieno

Alessandro Catania

David Nenci

Paula Manzanal

Marta Krevsun

Cecilia Zagarrigo

Federica Francia

Pugliese, classe 1966. Michele Loprieno nella vita è un attore conosciuto soprattutto per la parodia E.R. Medici al capolinea, dove interpretava l'omologo di George Clooney. Non a caso, infatti, è soprannominato nell'ambiente Giorgio Clone. Sogna di diventare un noto attore, nel frattempo ha raggiunto la fama come corteggiatore del Trono Over.

Alessandro Catania

Ha avuto il suo attimo di notorietà come corteggiatore di Nilufar Addati a Uomini e Donne... e per essere considerato da molti una specie di sosia italiano di Milo Ventimiglia.

David Nenci

Modello tutto muscoli, attore, ex corteggiatore di Uomini e Donne, uno dei Carramba Boys. Su Canale5 l'abbiamo visto l'ultima volta durante la sfilata dello Speciale Scelta di Uomini e Donne.

Paula Manzanal

Peruviana, 25 anni, modella, mamma di un bambino da circa un anno. Il suo segno particolare: le curve generose che, pare, abbiano fatto girare la testa anche al sistematissimo Cristiano Ronaldo.

Marta Krevsun

Vecchia conoscenza di Temptation Island, nel 2015 fece scalpore in TV per un siparietto hot, sotto le lenzuola, con uno dei concorrenti.

Cecilia Zagarrigo

Torinese, 24 anni, studentessa di giurisprudenza, modella, influencer, e per ben due volte corteggiatrice di Uomini e Donne.

Federica Francia

Studia da infermiera nella vita di tutti i giorni ma si trasforma occasionalmente in modella, concorrente in concorsi di bellezza (ha raggiunto le prefinali di Miss Italia), addirittura attrice (ha avuto un piccolissimo ruolo in Modalità aereo di Fausto Brizzi). Ah, naturalmente nel suo passato c'è Uomini e Donne.

Questi i primi nomi dei tentatori, che cercheranno di mettere in difficoltà con ogni mezzo le 6 coppie partecipanti alla seconda edizione di Temptation Island VIP: